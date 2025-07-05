Із monobank звільнився відповідальний за "банки" і благодійність топменеджер

З проєкту monobank після 8 років роботи звільнився маркетинговий директор Анатолій Рогальський, який також відповідав за благодійні проєкти, зокрема за збори на "банки".

За словами самого Рогальського, це було спільне рішення зі співзасновником monobank Олегом Гороховським, передає dev.ua.

Рогальський обіймав посаду маркетинг-директора у monobank від заснування цього проєкту, а до цього разом із низкою співзасновників необанку працював у "Приватбанку" до його націоналізації.

Серед своїх досягнень на останній посаді Рогальський назвав воєнну ітерацію "банки" і реалізацію інших благодійних ініціатив.

"Під час війни я став відповідати за благодійність. І став продакт овнером банки", – уточнив він.

Анатолій Рогальський – брат Михайла Рогальського, співвласника monobank.

Зауважимо, що раніше співзасновник monobank Олег Гороховський обіцяв провести розслідування можливих порушень зі сторони необанку під час переказу коштів зі зборів для Назарія Гусакова. Користувачі соцмереж оприлюднювали листування із самим Гусаковим, де він розповідав про можливість обійти обмеження НБУ на грошові перекази завдяки співробітникам monobank, але Гороховський таку можливість заперечував.

Як повідомлялося, раніше Нацполіція порушила дві кримінальні справи щодо зборів коштів на лікування Назарія Гусакова, хворого на спінальну м’язову атрофію (СМА), якого звинуватили у привласненні пожертв.

Це відбулося після того, як на цю справу звернув увагу президент Володимир Зеленський, який заслухав відповідну доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. За словами голови держави, Гусаков залишив територію України 13 червня. Зауважимо, що користувачі соцмереж

Кому належить monobank

ТОВ "Фінтех бенд" розвиває популярний в Україні банківський продукт monobank, який працює на базі ліцензії "Універсал Банку" Сергія Тігіпка.

За даними у системі YouControl, власниками ТОВ "Фінтех Бенд" до квітня 2025 року були колишні топменеджери "Приватбанку" Михайло Рогальський і Олег Гороховський (кожному належало по 31,96% капіталу), Євгенія Кривенко (14%), Дар’я Букрєєва (8%), а також кіпрські компанії "Нісетс Лімітед" (14%) та "Крестлайн Лімітед" (0,08%).

У квітні цього року частки в компанії переоформили на кіпрську Crestline Limited, яку зареєстрували у серпні 2024 року. Після цього частки Гороховського і Рогальського у ТОВ "Фінтех Бенд" зменшилися до 0,0081% у кожного. Водночас частка Crestline Limited збільшилася з 0,08% до 63,98%. Частки інших акціонерів не змінилися.

Водночас бенефіціарами "Фінтех Бенду" вказані Гороховський та Рогальський, кожен з них контролює напряму по 31,96% в компанії та по 5,24% – опосередковано. Це дозволяє стверджувати, що вони контролюють Crestline Limited в рівних частинах.