ТЕЦ не постраждала: Кличко розповів про причини вибуху на лівому березі Києва

Вибух на лівому березі Києва, внаслідок якого спостерігається масштабний стовп диму, відбувся не на ТЕЦ-6, а неподалік.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

"Вибух, про який пишуть наразі Telegram-канали до ТЕЦ-6 не має відношення. Попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ", – написав Кличко.

Він додав, що на місці вибуху працюють екстрені служби, постраждалих наразі немає.

Своєю чергою у КП "Київтеплоенерго" заявили, що ТЕЦ-6 працює у штатному режимі, а загрози енергопостачанню Києва немає.

"Київтеплоенерго" інформує, що інцидент із загорянням стався на підприємстві за територією ТЕЦ-6. Обладнання станції працює у штатному режимі, на території теплоелектроцентралі вибухи чи загоряння відсутнє. Відключень споживачів, що отримують електроенергію від станції, немає", – додали у пресслужбі підприємства.

Нагадаємо, раніше низка Telegram-каналів та ЗМІ поширили інформацію про вибух та пожежу на ТЕЦ-6 на лівому березі Києва, оприлюднивши фото стовпа диму поблизу станції. Також повідомлялося, що у деяких районах столиці зникло світло.