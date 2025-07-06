БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Вибух у Києві
1 030 4

ТЕЦ не постраждала: Кличко розповів про причини вибуху на лівому березі Києва

ТЕЦ не постраждала: Кличко розповів про причини вибуху на лівому березі Києва

Вибух на лівому березі Києва, внаслідок якого спостерігається масштабний стовп диму, відбувся не на ТЕЦ-6, а неподалік.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

"Вибух, про який пишуть наразі Telegram-канали до ТЕЦ-6 не має відношення. Попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ", – написав Кличко.

Він додав, що на місці вибуху працюють екстрені служби, постраждалих наразі немає.

Своєю чергою у КП "Київтеплоенерго" заявили, що ТЕЦ-6 працює у штатному режимі, а загрози енергопостачанню Києва немає.

"Київтеплоенерго" інформує, що інцидент із загорянням стався на підприємстві за територією ТЕЦ-6. Обладнання станції працює у штатному режимі, на території теплоелектроцентралі вибухи чи загоряння відсутнє. Відключень споживачів, що отримують електроенергію від станції, немає", – додали у пресслужбі підприємства.

Нагадаємо, раніше низка Telegram-каналів та ЗМІ поширили інформацію про вибух та пожежу на ТЕЦ-6 на лівому березі Києва, оприлюднивши фото стовпа диму поблизу станції. Також повідомлялося, що у деяких районах столиці зникло світло.

вибух у Києві

Автор: 

Київ (4736) Кличко Віталій (578) ТЕЦ (357)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це реально? Чи у конкшенкова навчилися???
показати весь коментар
06.07.2025 17:34 Відповісти
Це реально? Чи у конкшенкова навчилися???
показати весь коментар
06.07.2025 17:34 Відповісти
Az AZLK,- ти, часом, ре із слуг УРОДА?
показати весь коментар
06.07.2025 22:47 Відповісти
Az AZLK? Чи ти, часом, не із "Слуг Народа" ?
показати весь коментар
06.07.2025 22:51 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 