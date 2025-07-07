"Укрнафта" оголосила закупівлю установок для гідророзриву пласту на 600 мільйонів

ПАТ "Укрнафта" оголосила тендер на закупівлю флоту для проведення операцій гідророзриву пласту (ГРП).

Очікувана вартість закупівлі – 574 млн грн (без ПДВ), повідомляє галузеве видання ExPro із посиланням на дані у системі Prozorro.

Потенційні постачальники звернулися до "Укрнафти" з проханням продовжити термін подання пропозицій до середини-кінця серпня, враховуючи значний обсяг підготовки інформації та документів для участі в тендері. Враховуючи ці звернення, компанія продовжила термін приймання пропозицій до 12 серпня.

За умовами тендеру, флот ГРП має складатися з 4 однонасосних агрегатів на шасі 8х8, змішувальної установки для флоту ГРП, гідратаційної установки, станції контролю, блоку маніфольда, установки для підігріву та фільтрації води, а також установки для подачі пропанту.

Строк постачання товару – не більше 420 днів з дати підписання договору. Постачання планується до м. Долина (Івано-Франківська область). Дата виготовлення товару має бути не більше 12 місяців з дати постачання.

Постачальник також має забезпечити інструктаж персоналу "Укрнафти" з особливостей будови, використання, обслуговування обладнання та по роботі з програмним забезпеченням після введення в експлуатацію, а також практичних навчання з експлуатації обладнання.

Як повідомлялося, наприкінці травня "Укрнафта" оголосила про початок пошуково-розвідувальних робіт на потенційно нафтогазоносній ділянці "Олеська" у Львівській та Івано-Франківській областях. В компанії зауважували, що на Олеській площі очікується відкриття як традиційних покладів нафти та газу, так і нетрадиційних (сланцевий газ, газ щільних колекторів).

Нагадаємо, раніше ділянку Олеська планувала розробляти американська компанія Chevron.

У 2013 році держава Україна, компанія "Шеврон Україна Б.В." і ТОВ "Надра Олеська" уклали УРП з видобутку вуглеводнів на Олеськоій площі.

Проте після початку війни РФ з Україною у 2014 році Chevron вирішила в односторонньому порядку вийти з проєкту освоєння Олеської площі, так і не підписавши операційну угоду. А у липні 2014 року представництво "Шеврон Юкрейн Б. В." (Chevron B. V. Ukraine) оголосило про припинення своєї діяльності в Україні.

У травні 2025 року "Укрнафта" стала стороною угоди про розподіл продукції (УРП) на ділянці Олеська у Львівській та Івано-Франківській областях замість ТОВ "Надра Олеська", якою володіє НАК "Надра України", та дочірньої компанії американського нафтового гіганта Chevron.