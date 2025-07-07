Підпільне виробництво рідин для електронних сигарет у промислових масштабах: БЕБ знайшло нелегальні цехи на Київщині. ФОТОрепортаж

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області викрили масштабну схему нелегального виробництва рідин для електронних сигарет.

За даними слідства, зловмисники організували повний цикл масового виробництва контрафактної продукції в спеціально обладнаних цехах на промисловому устаткуванні, передає пресслужба БЕБ.

Потужності розміщувались на території домоволодінь та прилеглих до них приміщень в Обухівському районі Київської області.

"Виробники пропонували широкий асортимент товару для заправки вейпів. Продукцію фасували у пластикові ПЕТ флакони. Готовий товар розповсюджувався по всій території України", – зазначається у повідомленні.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили майже 2 тис. літрів компонентів для виготовлення рідин, 245 літрів готової продукції, обладнання та фурнітуру для виробництва, комп'ютерне обладнання, мобільні телефони та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей оцінюється у 8,5 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодеку.

Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності, додали у БЕБ.







Як повідомлялося, на початку червня БЕБ виявило масштабну схему незаконного виготовлення та розповсюдження рідин для електронних сигарет у Харківській та Львівській областях. Тоді під час обшуків в організаторів схеми вилучили нелегальний товар орієнтовною вартістю 1,2 мільярда гривень.