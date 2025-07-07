Влада Києва витратить ще 1,2 мільярда на завершення будівництва мосту на Троєщину

Комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" уклало угоду з ТОВ "Група Компаній "Автострада" Максима Шкіля на добудову Подільського мостового переходу через Дніпро у Києві вартістю 1,18 мільярда гривень.

За ці кошти мають виконати залишки робіт на ділянці від вул. Набережно-Хрещатицької до вул. Петра Вершигори, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, вже цієї осені мають бути завершені основні будівельні роботи включно з асфальтуванням і тимчасовим освітленням. А до травня 2026 року мають бути закінчені роботи з встановлення підстанцій та прокладення електромереж.

Багато цін у кошторисі відповідають ринковим позиціям, зазначає видання. Але рядовий природній пісок врахували по 541 грн з ПДВ, що значно дорожче ринкових цін.

Наприклад, компанія "Експрес-техбуд" пропонує пісок по 270 грн при замовленні 30 тон. А для добудови Подільського мосту треба 68 тисяч тон піску.

При цьому доставка піску у кошторисі вказана окремо і коштуватиме 347 грн за кубометр, тобто лише на доставку спишуть понад 23 млн грн.

Нагадаємо, загальну вартість мосту директор КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" Роман Лісневський раніше оцінив у 19,9 млрд грн в цінах 2021 року.

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Нагадаємо, у грудні 2023 року у Києві відкрили рух збудованою частиною Подільсько-Воскресенського мостового переходу для спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусів. З 1 грудня 2024 року Подільський міст у Києві відкрили для руху легкових автомобілів.