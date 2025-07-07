Санкції працюють: Сотні трастів з управління активами росіян у Ліхтенштейні перетворилися на "зомбі"

Влада Ліхтенштейну сформувала спеціальну групу для вирішення кризи так званих зомбі-трастів – пов’язаних із російськими активами компаній і фондів, які залишилися без керівників через санкції.

За даними Financial Times, за останні шість місяців сотні довірителів і директорів таких трастів залишили посади, побоюючись потрапити під санкції США, передає українська редакція Forbes.

Як наслідок, близько 800 юридичних структур із активами на мільярди доларів – яхтами, літаками, нерухомістю та готівкою – залишилися без управління, перебуваючи в "замороженому" стані.

Більшість цих трастів належать російським громадянам, які не підпадають під санкції та проживають у Франції, Італії, Дубаї тощо, вказує FT.

"Це багатомільярдні зомбі-трасти без керівництва, і вирішення проблеми поки немає. Я такого ще не бачив", – розповів виданню юрист із Вадуца, чиї клієнти постраждали від кризи.

Проблема виникла після попередження США про можливі вторинні санкції проти фінансових установ Ліхтенштейну, які співпрацюють із російськими клієнтами. Фінансовий регулятор країни (FMA) запровадив політику "нульової толерантності", рекомендувавши розірвати зв’язки з такими клієнтами.

Однак масове звільнення управителів може призвести до кризи у фінансовому секторі Ліхтенштейну, який є основою економіки країни. Наразі Міністерство юстиції шукає ліквідаторів і нових керівників для цих структур, але процес ускладнений правовими обмеженнями та ризиками нових санкцій.

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Раніше агентство Reuters повідомляло, що Ліхтенштейн став центром уваги американської влади через сотні низькоподаткових трастів, пов’язаних із росіянами.

Зокрема, тісля вторгнення Росії в Україну в 2022 році США запровадили санкції проти низки осіб і трастів у Ліхтенштейні, пов’язаних із російськими олігархами Володимиром Потаніним і Геннадієм Тімченком.