Уряд змінив правила перевезення домашніх тварин у автобусах і таксі. Що передбачено?

Кабінет Міністрів вніс зміни до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та до Правил транспортування тварин з метою чіткого врегулювання питань перевезення домашніх тварин автомобільним транспортом.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у понеділок, 7 липня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Встановлено вимоги до перевезення середніх та великих собак, а також собак-поводирів. Передбачено вимогу щодо обов’язкової наявності ветеринарного паспорту тварини для її перевезення", – написав Мельничук.

Він додав, що затвердженими змінами також чітко регламентовано права та обов’язки учасників перевезень (автомобільних перевізників, водіїв, пасажирів) в частині перевезення домашніх тварин у салоні транспортного засобу.

Що відомо про нові правила перевезення тварин?

Як повідомлялося, зміни до правил перевезення домашніх тварин у комерційному автомобільному транспорті (автобуси та таксі) розробило Міністерство розвитку громад та територій.

Документ вносить вимогу для господарів домашніх тварин мати при собі та пред'являти на вимогу водія ветеринарний документ на тварину.

При цьому у салоні транспортного засобу дозволяється перевезення дрібних домашніх тварин, малих собак та котів (вагою до 10 кг), кімнатних декоративних птахів у спеціальних засобах для перевезення (клітка, контейнер, ящик, кошик, рюкзак, сумка або інша ємність з водонепроникним абсорбуючим дном).

Середніх собак (вагою від 10 до 20 кг) та великих собак (вагою від 20 до 45 кг) можна перевозити в салоні транспортного засобу за наявності намордника та повідка за умови викупу всіх місць, що розміщені єдиним блоком поруч із місцем пасажира супровідника собаки, за вартістю проїзду дорослого пасажира. При цьому розміщення собак з такими габаритами на місцях для сидіння забороняється.

Собак вагою понад 45 кг дозволяється перевозити тільки на спеціально обладнаному транспорті.

Окремо передбачено, що автомобільний перевізник має право визначати транспортні засоби, які будуть задіяні в перевезенні пасажирів із домашніми тваринами, з урахуванням конструктивних особливостей.