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Новини
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Уряд змінив правила перевезення домашніх тварин у автобусах і таксі. Що передбачено?

Нові правила перевезення домашніх тварин у автобусах і таксі

Кабінет Міністрів вніс зміни до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та до Правил транспортування тварин з метою чіткого врегулювання питань перевезення домашніх тварин автомобільним транспортом.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у понеділок, 7 липня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Встановлено вимоги до перевезення середніх та великих собак, а також собак-поводирів. Передбачено вимогу щодо обов’язкової наявності ветеринарного паспорту тварини для її перевезення", – написав Мельничук.

Він додав, що затвердженими змінами також чітко регламентовано права та обов’язки учасників перевезень (автомобільних перевізників, водіїв, пасажирів) в частині перевезення домашніх тварин у салоні транспортного засобу.

Що відомо про нові правила перевезення тварин?

Як повідомлялося, зміни до правил перевезення домашніх тварин у комерційному автомобільному транспорті (автобуси та таксі) розробило Міністерство розвитку громад та територій.

Документ вносить вимогу для господарів домашніх тварин мати при собі та пред'являти на вимогу водія ветеринарний документ на тварину.

При цьому у салоні транспортного засобу дозволяється перевезення дрібних домашніх тварин, малих собак та котів (вагою до 10 кг), кімнатних декоративних птахів у спеціальних засобах для перевезення (клітка, контейнер, ящик, кошик, рюкзак, сумка або інша ємність з водонепроникним абсорбуючим дном).

Середніх собак (вагою від 10 до 20 кг) та великих собак (вагою від 20 до 45 кг) можна перевозити в салоні транспортного засобу за наявності намордника та повідка за умови викупу всіх місць, що розміщені єдиним блоком поруч із місцем пасажира супровідника собаки, за вартістю проїзду дорослого пасажира. При цьому розміщення собак з такими габаритами на місцях для сидіння забороняється.

Собак вагою понад 45 кг дозволяється перевозити тільки на спеціально обладнаному транспорті.

Окремо передбачено, що автомобільний перевізник має право визначати транспортні засоби, які будуть задіяні в перевезенні пасажирів із домашніми тваринами, з урахуванням конструктивних особливостей.

Автор: 

авто (4205) тварини (89) Кабмін (7840) собаки (2) автобус (258)


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Топ коментарі
+8
Т.е. чтобы какая-то бабушка отвезла на такси или городском транспорте своего любимца в ветклинику для получения паспорта или на прививки для его оформления - уже нужно наличие ветпаспорта? Дебилизм.
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07.07.2025 15:07 Відповісти
+4
А ще нагальним є впорякування правил для колекціонерів обміну поштовими марками, збір коштів на видання поезій Процюка та створення логотипу для клубу любителів пива.
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07.07.2025 15:06 Відповісти
+4
Якоюсь хернею займаються!
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07.07.2025 15:16 Відповісти
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07.07.2025 15:03 Відповісти
А ще нагальним є впорякування правил для колекціонерів обміну поштовими марками, збір коштів на видання поезій Процюка та створення логотипу для клубу любителів пива.
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07.07.2025 15:06 Відповісти
Т.е. чтобы какая-то бабушка отвезла на такси или городском транспорте своего любимца в ветклинику для получения паспорта или на прививки для его оформления - уже нужно наличие ветпаспорта? Дебилизм.
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07.07.2025 15:07 Відповісти
ЛюбітЬЄль жІвотних? Ніде в Європі немає стільки собак як в Україні. Засрали всі двори, газони та все шо можна. Тільки чомусь любіьЬЄлі не хочуть лайно за своїми любімцями прибирати. Вийде падло з сАбАчкою яка важить кілограмів 20, а воно ж тварина, вже терпіла-терпіла поки довбодятел-хазяїн її виспиться та натрахається, або п'яне спало, не витримало і в ліфті насрало чи насікало, або виведе де дітки гуляють і стоїть спостерігає як його любімЄц сере, ще й в дупло йому заглядує харашо сходив чи ні. І це не поодинокі випадки, а таких любітЬЄлЄй 90 відсотків. Я вже не гворю про кошаків, яких бабусі прикормлюють і вони всі підїзди пообсцикали та пообсирали. В Європу вони хочуть... Хер вам хто в Європі дозволить таке витворяти!
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07.07.2025 15:48 Відповісти
Да любитель. Дальше что? Многие животные намного лучше и умнее двуногих животных. Доказано опытом. И какое отношение этот поток сознания имеет к вопросу порядка применения ветпаспортов? И перед тем как писать "там в Европе" советую съездить в Стамбул или Прагу. И посмотреть все своими глазами. А потом уже высырать здесь свою желчь.
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07.07.2025 16:10 Відповісти
А ти поїдь в Німеччину і попробуй в багатоквартирному будинку після 21:00 чи 22:00 користуватись зливним бачком в туалеті не кажучи про гавкання собаки в квартирі. Найшов мені європейців в Стамбулі, ***
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07.07.2025 16:27 Відповісти
Многіє, але не всі. Нещодавно у моєму дворі дитину покусали, що в реанімацію потрапила. А винні в цьому два придурка старі пердуди-любітьЄлі настрояли їм аж дві будки біля дитячого майданчика тепер кругом одне лайно від них, собаки розплодились і захищають свій дім, дитина цього не знала і підійшла. А коли приїжджає служба яка виловлює бродячих собак то ці підАри і такі як вони ховають собак по під'їздах та підвалах і ті нічого зробити не можуть. Приїхали постояли і назад поїхали. От тобі і любітЬЄлі. Добре зібрались мужики у яких діти та половину повішали тих собак. Я кажу не собак треба вішати, а тих двух підарів старих. Собак треба, або усипляти, або в притулок забирати.
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07.07.2025 16:36 Відповісти
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07.07.2025 15:09 Відповісти
Чим би Кабмін не займався лиш би не заважав красти з бюджету!!!
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07.07.2025 15:09 Відповісти
Именно так. За ветпаспорт нужно платить. И совсем не копеечные средства. Следующая стадия - налог на зарегистрированное животное.
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07.07.2025 15:23 Відповісти
Якоюсь хернею займаються!
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07.07.2025 15:16 Відповісти
Недавно был приказ по киевским ЦНАП провести регистрацию собак а котов по желанию.
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07.07.2025 15:27 Відповісти
Добре що хоч не в ТЦК....
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07.07.2025 15:31 Відповісти
А фулі, вже все переробили. Дрони, снаряди, ракети - завалісь.
Треба ж чимось займатись, не гроші ж красти.
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07.07.2025 15:30 Відповісти
А що помінялись,здається,так і було?
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07.07.2025 15:35 Відповісти
І , як ми без цього жили до тепер???
Жах.
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07.07.2025 15:54 Відповісти
не зрозумів, а в метро можна з середнього розміру песиком?
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07.07.2025 16:51 Відповісти

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