Звільненого сьогодні міністра транспорту РФ знайшли застреленим. Його звинувачували у розкраданні коштів на фортифікаціях

Звільненого сьогодні з посади Володимиром Путіним ексміністра транспорту РФ Романа Старовойта знайшли мертвим з вогнепальним пораненням у підмосковному Одінцово.

Про це пише російський "Коммерсант" і низка інших місцевих ЗМІ.

За даними Слідкому РФ, ексміністра знайшли мертвим в особистому автомобілі, основна офіційна версія причини смерті – самогубство.

Указ про звільнення Старовойта з посади голови Мінтрансу Путін підписав сьогодні вранці.

Старовойт очолив Мінтранс у травні 2024 року. До того часу він обіймав посаду губернатора Курської області.

За даними "Коммерсанта", раніше свідчення проти Старовойта дав колишній губернатор Курської області Олексій Смирнов, арештований у квітні у справі про розкрадання як мінімум 1 млрд рублів, виділених на будівництво захисних споруд на кордоні з Україною.