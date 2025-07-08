АРМА віддасть "Жовтневий палац" у центрі Києва в управління засновнику фестивалю Atlas Weekend

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) з другої спроби обрало управителя для Міжнародного центру культури і мистецтв "Жовтневий палац" у центрі Києва.

Переможцем конкурсу стала компанія "Комбінат Плюс", яка отримає право управління історичним об’єктом площею 17 500 кв. м, повідомила очільниця АРМА Олена Дума у Telegram.

"Обраний управитель успішно пройшов усі перевірки правоохоронних органів на причетність до власника активу та зв’язків з РФ. Компанія має репутацію та досвід на ринку організації заходів у сфері культури", – написала вона.

Голова АРМА уточнила, що управитель погодився сплачувати 99,9% від доходів від використання майна до держбюджету, а також щомісячний обовʼязковий гарантований платіж у розмірі понад 2 млн грн.

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Своєю чергою власник ТОВ "Комбінат Плюс" Дмитро Сидоренко оголосив про плани суттєво змінити роботу "Жовтневого".

Дмитро Сидоренко – засновник фестивалю Atlas Weekend, концертного клубу Atlas, концертної агенції PMK та AConcert, а також низки інших проєктів.

За його словами, планується модернізувати простір, облаштувати нову вхідну групу, оновити фудкорти і бари, провести реновацію санітарних зон, а також встановити сучасне світло та звук.

У своєму дописі у Facebook Сидоренко також обіцяє "залучити топових міжнародних і українських партнерів та інвесторів".

Вінт також попередив усіх теперішніх орендарів та організаторів подій у "Жовтневому" про необхідність платити його компанії, а не попереднім управителям.