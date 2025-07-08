Зростання цін на АЗС призупинилося: Скільки коштує бензин та дизпаливо

Після суттєвого підвищення у червні, роздрібні ціни на пальне у більшості мереж АЗС за тиждень з 1 по 7 липня майже не змінилися.

Зокрема, середня ціна бензину марки "А-95" на АЗС за тиждень збільшилася на 3 копійки – до 58,95 грн за літр, "А-95+" – на 8 копійок (до 63,2 грн/л), повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Водночас дизпаливо подешевшало на 21 копійку – до 55,64 грн за літр, а автогаз – на 1 коп., до 34,% грн/л.

Зокрема, упродовж тижня на 1 гривню за літр здорожчав бензин марки А-95 у мережах Ovis, Neftek, "Кворум" і RLS. На АЗС Marshal бензини подорожчали на 50 копійок за літр.

Водночас у мережі "Олас" бензин марки А-95 навпаки, подешевшав на гривню за літр, А ціни на дизпаливо та автогаз знизились на 50 коп./л.

В мережах UPG та "Укрнафта" ціни на пальне знизилися на 1-1,50 грн/л.

Водночас гуртові ціни на пальне продовжують зростати через підвищення європейських котирувань та падіння гривні щодо євро.

Так, з 1 по 7 липня гуртова вартість бензину А-95 зросла на 2,66 грн (до 54,40 грн/л), дизельного пального – на 2,20 грн (до 49,03 грн/л). Водночас гуртові ціни на LPG майже не зазнали змін і становлять 52 130 грн за тонну, або 28,15 грн/л.

Зміни роздрібних цін на пальне в регіонах з 1 по 7 липня, грн/л

Мережі А-95 А-95+ ДП LPG 07.07.25 Зм. 07.07.25 Зм. 07.07.25 Зм. 07.07.25 Зм. ОККО 61,99 0,00 64,99 0,00 58,99 0,00 35,99 0,00 WOG 61,99 0,00 64,99 0,00 58,99 0,00 35,98 0,00 Укрнафта 58,99 0,00 61,99 0,00 54,99 -1,00 33,99 0,00 UPG 58,90 0,00 61,90 0,00 54,85 -1,05 34,02 0,00 AMIC 58,94 0,00 61,49 0,00 55,83 -0,03 33,22 0,00 Shell 61,95 0,00 64,95 0,00 58,95 0,00 34,95 0,00 SOCAR 60,66 0,00 63,82 0,00 57,82 0,00 34,65 0,00 БРСМ-Нафта 54,22 0,00 50,86 0,00 32,92 0,00 KLO 59,59 0,00 60,99 0,00 57,99 0,00 34,20 0,00 BVS 59,99 0,00 62,99 0,00 56,99 0,00 34,69 0,00 Chipo 58,08 0,00 53,92 0,00 33,52 0,00 Авантаж 7 54,95 0,00 51,95 0,00 32,45 0,00 Укр-Петроль 54,00 0,00 52,00 0,00 Mango 57,99 0,00 53,99 0,00 33,12 0,00 Ovis 57,99 1,00 59,99 0,00 55,49 0,00 32,99 0,00 VST 58,90 0,00 53,20 0,00 33,00 -0,20 Marshal 56,19 0,50 59,32 0,50 50,59 0,00 32,95 0,00 Маркет 56,49 0,00 52,99 0,00 Олас 55,99 -1,00 52,50 -0,49 32,99 -0,50 VostokGaz 57,99 2,00 54,99 2,00 33,99 1,00 U.GO 57,90 0,00 53,90 0,00 33,90 0,00 Neftek 59,99 1,00 61,99 0,50 54,99 0,00 34,49 -0,50 Motto 55,07 0,17 55,73 0,25 51,15 -0,83 33,28 0,05 Кворум 58,48 1,00 53,48 0,50 31,98 0,00 Автотранс 59,98 0,00 65,98 0,00 56,98 0,00 34,68 0,00 Рур груп 59,99 0,00 57,99 0,00 35,00 0,00 ZOG 56,50 0,00 59,00 0,00 55,50 0,00 33,50 0,00 Катрал 57,99 0,00 52,99 0,00 31,97 -0,30 SUNOIL 54,99 0,00 53,49 0,00 32,89 0,00 Green Wave 58,40 0,00 55,40 0,00 33,90 0,00 RLS 57,90 1,00 60,00 1,00 52,40 0,00 32,90 0,00 Фактор 56,00 0,00 49,50 0,00 Parallel 60,16 0,00 60,99 0,00 56,32 -1,00 34,32 0,00 Середня ціна в Україні 58,95 0,03 63,20 0,08 55,64 -0,21 34,50 -0,01

Як повідомлялося, у червні середня ціна бензину марки "А-95" на АЗС збільшилася на 4,4 грн – до 58,92 грн за літр, "А-95+" – на 4,36 грн (до 63,12 грн/л), дизпаливо – на 3,38 грн (до 55,88 грн за літр).