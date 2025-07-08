Зростання цін на АЗС призупинилося: Скільки коштує бензин та дизпаливо
Після суттєвого підвищення у червні, роздрібні ціни на пальне у більшості мереж АЗС за тиждень з 1 по 7 липня майже не змінилися.
Зокрема, середня ціна бензину марки "А-95" на АЗС за тиждень збільшилася на 3 копійки – до 58,95 грн за літр, "А-95+" – на 8 копійок (до 63,2 грн/л), повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".
Водночас дизпаливо подешевшало на 21 копійку – до 55,64 грн за літр, а автогаз – на 1 коп., до 34,% грн/л.
Зокрема, упродовж тижня на 1 гривню за літр здорожчав бензин марки А-95 у мережах Ovis, Neftek, "Кворум" і RLS. На АЗС Marshal бензини подорожчали на 50 копійок за літр.
Водночас у мережі "Олас" бензин марки А-95 навпаки, подешевшав на гривню за літр, А ціни на дизпаливо та автогаз знизились на 50 коп./л.
В мережах UPG та "Укрнафта" ціни на пальне знизилися на 1-1,50 грн/л.
Водночас гуртові ціни на пальне продовжують зростати через підвищення європейських котирувань та падіння гривні щодо євро.
Так, з 1 по 7 липня гуртова вартість бензину А-95 зросла на 2,66 грн (до 54,40 грн/л), дизельного пального – на 2,20 грн (до 49,03 грн/л). Водночас гуртові ціни на LPG майже не зазнали змін і становлять 52 130 грн за тонну, або 28,15 грн/л.
Зміни роздрібних цін на пальне в регіонах з 1 по 7 липня, грн/л
|
Мережі
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
LPG
|
07.07.25
|
Зм.
|
07.07.25
|
Зм.
|
07.07.25
|
Зм.
|
07.07.25
|
Зм.
|
ОККО
|
61,99
|
0,00
|
64,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
35,99
|
0,00
|
WOG
|
61,99
|
0,00
|
64,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
35,98
|
0,00
|
Укрнафта
|
58,99
|
0,00
|
61,99
|
0,00
|
54,99
|
-1,00
|
33,99
|
0,00
|
UPG
|
58,90
|
0,00
|
61,90
|
0,00
|
54,85
|
-1,05
|
34,02
|
0,00
|
AMIC
|
58,94
|
0,00
|
61,49
|
0,00
|
55,83
|
-0,03
|
33,22
|
0,00
|
Shell
|
61,95
|
0,00
|
64,95
|
0,00
|
58,95
|
0,00
|
34,95
|
0,00
|
SOCAR
|
60,66
|
0,00
|
63,82
|
0,00
|
57,82
|
0,00
|
34,65
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
54,22
|
0,00
|
50,86
|
0,00
|
32,92
|
0,00
|
KLO
|
59,59
|
0,00
|
60,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
34,20
|
0,00
|
BVS
|
59,99
|
0,00
|
62,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
34,69
|
0,00
|
Chipo
|
58,08
|
0,00
|
53,92
|
0,00
|
33,52
|
0,00
|
Авантаж 7
|
54,95
|
0,00
|
51,95
|
0,00
|
32,45
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
54,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
Mango
|
57,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
33,12
|
0,00
|
Ovis
|
57,99
|
1,00
|
59,99
|
0,00
|
55,49
|
0,00
|
32,99
|
0,00
|
VST
|
58,90
|
0,00
|
53,20
|
0,00
|
33,00
|
-0,20
|
Marshal
|
56,19
|
0,50
|
59,32
|
0,50
|
50,59
|
0,00
|
32,95
|
0,00
|
Маркет
|
56,49
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
Олас
|
55,99
|
-1,00
|
52,50
|
-0,49
|
32,99
|
-0,50
|
VostokGaz
|
57,99
|
2,00
|
54,99
|
2,00
|
33,99
|
1,00
|
U.GO
|
57,90
|
0,00
|
53,90
|
0,00
|
33,90
|
0,00
|
Neftek
|
59,99
|
1,00
|
61,99
|
0,50
|
54,99
|
0,00
|
34,49
|
-0,50
|
Motto
|
55,07
|
0,17
|
55,73
|
0,25
|
51,15
|
-0,83
|
33,28
|
0,05
|
Кворум
|
58,48
|
1,00
|
53,48
|
0,50
|
31,98
|
0,00
|
Автотранс
|
59,98
|
0,00
|
65,98
|
0,00
|
56,98
|
0,00
|
34,68
|
0,00
|
Рур груп
|
59,99
|
0,00
|
57,99
|
0,00
|
35,00
|
0,00
|
ZOG
|
56,50
|
0,00
|
59,00
|
0,00
|
55,50
|
0,00
|
33,50
|
0,00
|
Катрал
|
57,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
31,97
|
-0,30
|
SUNOIL
|
54,99
|
0,00
|
53,49
|
0,00
|
32,89
|
0,00
|
Green Wave
|
58,40
|
0,00
|
55,40
|
0,00
|
33,90
|
0,00
|
RLS
|
57,90
|
1,00
|
60,00
|
1,00
|
52,40
|
0,00
|
32,90
|
0,00
|
Фактор
|
56,00
|
0,00
|
49,50
|
0,00
|
Parallel
|
60,16
|
0,00
|
60,99
|
0,00
|
56,32
|
-1,00
|
34,32
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
58,95
|
0,03
|
63,20
|
0,08
|
55,64
|
-0,21
|
34,50
|
-0,01
Як повідомлялося, у червні середня ціна бензину марки "А-95" на АЗС збільшилася на 4,4 грн – до 58,92 грн за літр, "А-95+" – на 4,36 грн (до 63,12 грн/л), дизпаливо – на 3,38 грн (до 55,88 грн за літр).
Будь ласка, зачекайте...
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