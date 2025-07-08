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Новини Ціни на бензин
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Зростання цін на АЗС призупинилося: Скільки коштує бензин та дизпаливо

Скільки коштує бензин та дизпаливо на АЗС

Після суттєвого підвищення у червні, роздрібні ціни на пальне у більшості мереж АЗС за тиждень з 1 по 7 липня майже не змінилися.

Зокрема, середня ціна бензину марки "А-95" на АЗС за тиждень збільшилася на 3 копійки – до 58,95 грн за літр, "А-95+" – на 8 копійок (до 63,2 грн/л), повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Водночас дизпаливо подешевшало на 21 копійку – до 55,64 грн за літр, а автогаз – на 1 коп., до 34,% грн/л.

Зокрема, упродовж тижня на 1 гривню за літр здорожчав бензин марки А-95 у мережах Ovis, Neftek, "Кворум" і RLS. На АЗС Marshal бензини подорожчали на 50 копійок за літр.

Водночас у мережі "Олас" бензин марки А-95 навпаки, подешевшав на гривню за літр, А ціни на дизпаливо та автогаз знизились на 50 коп./л.

В мережах UPG та "Укрнафта" ціни на пальне знизилися на 1-1,50 грн/л.

Водночас гуртові ціни на пальне продовжують зростати через підвищення європейських котирувань та падіння гривні щодо євро.

Так, з 1 по 7 липня гуртова вартість бензину А-95 зросла на 2,66 грн (до 54,40 грн/л), дизельного пального – на 2,20 грн (до 49,03 грн/л). Водночас гуртові ціни на LPG майже не зазнали змін і становлять 52 130 грн за тонну, або 28,15 грн/л.

Зміни роздрібних цін на пальне в регіонах з 1 по 7 липня, грн/л

Мережі

А-95

А-95+

ДП

LPG

07.07.25

Зм.

07.07.25

Зм.

07.07.25

Зм.

07.07.25

Зм.

ОККО

61,99

0,00

64,99

0,00

58,99

0,00

35,99

0,00

WOG

61,99

0,00

64,99

0,00

58,99

0,00

35,98

0,00

Укрнафта

58,99

0,00

61,99

0,00

54,99

-1,00

33,99

0,00

UPG

58,90

0,00

61,90

0,00

54,85

-1,05

34,02

0,00

AMIC

58,94

0,00

61,49

0,00

55,83

-0,03

33,22

0,00

Shell

61,95

0,00

64,95

0,00

58,95

0,00

34,95

0,00

SOCAR

60,66

0,00

63,82

0,00

57,82

0,00

34,65

0,00

БРСМ-Нафта

54,22

0,00

50,86

0,00

32,92

0,00

KLO

59,59

0,00

60,99

0,00

57,99

0,00

34,20

0,00

BVS

59,99

0,00

62,99

0,00

56,99

0,00

34,69

0,00

Chipo

58,08

0,00

53,92

0,00

33,52

0,00

Авантаж 7

54,95

0,00

51,95

0,00

32,45

0,00

Укр-Петроль

54,00

0,00

52,00

0,00

Mango

57,99

0,00

53,99

0,00

33,12

0,00

Ovis

57,99

1,00

59,99

0,00

55,49

0,00

32,99

0,00

VST

58,90

0,00

53,20

0,00

33,00

-0,20

Marshal

56,19

0,50

59,32

0,50

50,59

0,00

32,95

0,00

Маркет

56,49

0,00

52,99

0,00

Олас

55,99

-1,00

52,50

-0,49

32,99

-0,50

VostokGaz

57,99

2,00

54,99

2,00

33,99

1,00

U.GO

57,90

0,00

53,90

0,00

33,90

0,00

Neftek

59,99

1,00

61,99

0,50

54,99

0,00

34,49

-0,50

Motto

55,07

0,17

55,73

0,25

51,15

-0,83

33,28

0,05

Кворум

58,48

1,00

53,48

0,50

31,98

0,00

Автотранс

59,98

0,00

65,98

0,00

56,98

0,00

34,68

0,00

Рур груп

59,99

0,00

57,99

0,00

35,00

0,00

ZOG

56,50

0,00

59,00

0,00

55,50

0,00

33,50

0,00

Катрал

57,99

0,00

52,99

0,00

31,97

-0,30

SUNOIL

54,99

0,00

53,49

0,00

32,89

0,00

Green Wave

58,40

0,00

55,40

0,00

33,90

0,00

RLS

57,90

1,00

60,00

1,00

52,40

0,00

32,90

0,00

Фактор

56,00

0,00

49,50

0,00

Parallel

60,16

0,00

60,99

0,00

56,32

-1,00

34,32

0,00

Середня ціна в Україні

58,95

0,03

63,20

0,08

55,64

-0,21

34,50

-0,01

Як повідомлялося, у червні середня ціна бензину марки "А-95" на АЗС збільшилася на 4,4 грн – до 58,92 грн за літр, "А-95+" – на 4,36 грн (до 63,12 грн/л), дизпаливо – на 3,38 грн (до 55,88 грн за літр).

Автор: 

авто (4205) АЗС (1600) бензин (1115) ціни (3590) дизпаливо (1286)


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