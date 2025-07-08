Попит населення на валюту зростає другий місяць поспіль, – НБУ

Обсяги купівлі валюти населенням у червні 2025 року перевищили обсяги її продажу на $282,2 млн.

Це дещо більше, ніж у травні ($248 млн) та квітні ($189,5 млн), коли цей показник був найменшим із серпня 2023 року, свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Зокрема, українці у червні купили готівкової валюти на $1,8 млрд, а продали – на $1,47 млрд.

Крім того, фізичні особи придбали безготівкової валюти на $307,54 млн, а продали – на $347,25 млн.

Загалом від початку 2025 року обсяги купівлі валюти населенням перевищили обсяги продажу на $3,88 млрд.

Як повідомлялося, у 2024 році населення купило валюти на $12,22 млрд більше ніж продало, хоча у 2023 році чиста купівля валюти населенням становила $4,79 млрд, а у 2022 році – лише $0,88 млрд.