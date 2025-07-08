"Метінвест" Ахметова увійшов до рейтингу найкращих роботодавців України 2025 року

"Метінвест" увійшов до ТОП-10 найкращих роботодавців України 2025 року та став лідером взаємодії бізнесу із закладами освіти.

Сформував рейтинг журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших", спільно з діловим порталом Delo.ua, а визначало 100 найкращих роботодавців України експертне журі, йдеться в повідомленні компанії.

"Метінвест" посів восьме місце серед найкращих роботодавців України. До першої десятки також увійшли компанії АТБ, МХП, "Нова пошта", ОККО, ДТЕК, "Київстар", "МакДоналдз" в Україні, Farmak та "Астарта".

Перемогу в спецномінації "Лідер взаємодії бізнесу із закладами освіти" компанія здобула за створення першого приватного гірничо-металургійного університету "Метінвест Політехніка". "Метінвест" спрямував 513 млн грн у розвиток університету, сплачує за навчання та надає стипендії найкращим студентам, а також готує кадри європейського рівня.

За п'ять років понад 1080 студентів вступили на навчання, випущено 267 магістрів, 970 слухачів пройшли курси підвищення кваліфікації, а 4150 працівників – тренінги та курси.

Виш став прикладом інтеграції бізнесу в технічну освіту: до навчання залучені фахівці компанії, а студенти працюють над реальними проєктами та проходять стажування.

Директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом групи "Метінвест" Тетяна Петрук стала також третьою в рейтингу найкращих HR-керівників України, яку сформував журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших". До першої п’ятірки увійшли представники "Київстару", Kernel, "Нової пошти" та "Астарта-Київ".

Раніше групу "Метінвест" Ріната Ахметова визнали одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд грн інвестицій. Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.

Як повідомлялося, компанія "Метінвест" Ріната Ахметова є рекордсменом серед приватних компаній з працевлаштування ветеранів в Україні. У співпраці з проєктом "Серце Азовсталі" компанія цьогоріч започаткувала нову програму з фізичного та психологічного відновлення захисників – "Ветеранський кемпінг". У межах програми цьогоріч заплановано відновлення для трьох груп, по 12 ветеранів у кожній. Тривалість змін – 10 днів. На реабілітацію співробітників, які після служби у війську повернулися до роботи на підприємствах, компанія спрямує понад 1,6 млн грн.