Несплата податків на 344 мільйони: БЕБ повідомило про підозру колишнім топменеджерам пов’язаної з олігархом авіакомпанії

Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру екскерівнику та колишньому головному бухгалтеру української компанії-авіаперевізника в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Підприємство афілійоване до одного з українських олігархів.

Про це йдеться в повідомленні БЕБ.

За даними слідства, компанія здійснювала міжнародні та внутрішні авіарейси, для чого уклала низку лізингових договорів про оренду літаків Boeing 737 та Embraer у кіпрського підприємства. Лізингова плата в адресу компанії-нерезидента впродовж 2017–2022 років складала понад 3,4 млрд грн.

Користуючись Конвенцією між урядом України та урядом Кіпру про уникнення подвійного оподаткування, під час виплати доходів колишнє керівництво української компанії застосувало пільгову ставку 0% замість 10%.

Проте детективи БЕБ встановили, що застосування такої пільгової ставки не відповідало умовам укладених договорів та фактичним обставинам експлуатації літаків.

Таким чином авіаперевізник ухилився від сплати до державного бюджету понад 344 млн грн податків.

Детективи Бюро повідомили про підозру колишнім посадовцям.

Окрім того, детективи БЕБ заарештували 7 літаків, які були предметом лізингу відповідно до згаданих договорів.

Зокрема три літаки Boeing 737-800, один Boeing 737-900 та три літаки Embraer 190. Їхня орієнтовна вартість становить $40 млн.

Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

У повідомленні БЕБ відсутня назва компанії, але ймовірно мова йде про авіакомпанію "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), афілійовану з Ігорем Коломойським, бо в Державному реєстрі цивільних повітряних суден всі літаки Embraer 190 зареєстровані саме за МАУ. Щоправда, згідно з реєстром їх власниками є дві ірландські, американська, португальська, та латвійська (AS PrivatBank) компанії.

Як повідомлялося, Господарський суд міста Києва 22 листопада 2023 року за позовом "Укрексімбанку" відкрив провадження у справі про банкрутство авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", яка була найбільшою в Україні до початку повномасштабного російського вторгнення.

Перед цим приватні виконавці вже продали на аукціонах державного підприємства СЕТАМ інші логотипи і торгові марки авіакомпанії, а також контрольні частки у двох найцінніших її активах – хендлінговій компанії "Інтеравіа"та ремонтній "МАУтехнік".

Чому збанкрутувала авіакомпанія МАУ Ігоря Коломойського?

Ще до початку повномасштабного вторгнення МАУ накопичила мільярдні борги перед державою, які співвласник авіакомпанії Ігор Коломойський відмовлявся повертати, пропонуючи натомість її акції. Зокрема, авіакомпанія винна щонайменше 800 млн грн за обслуговування літаків аеропорту "Бориспіль" та 1,5 млрд грн за аеронавігаційні послуги – "Украероруху". З обома тривають суди. Загальні фінансові зобов’язання МАУ за підсумками 2022 року сягають 20,5 млрд грн, свідчать дані "Опендатабот".

Нагадаємо, авіакомпанія МАУ була створена у 1992 році як спільне підприємство України та західних інвесторів для польотів з Києва до країн Європи на іноземних літаках. У 2011 році держава продала свою частку МАУ 61,58% приватним особам.

Серед нових власників компанії був колишній співвласник збанкрутілої авіакомпанії "АероСвіт" Арон Майберг. За даними ЗМІ, серед акціонерів МАУ після її приватизації також були колишній міністр інфраструктури Борис Колесніков і брат ексміністра Дмитра Табачника Михайло.

У 2015 році Ігор Коломойський, який володів "АероСвітом" разом з Майбергом, визнав, що купив частку МАУ у Колесникова. У 2022 року МАУ припинила польоти на тлі конфлікту Майберга та Коломойського.

На початку 2023 року Майберг вийшов із засновників МАУ, а також пішов з наглядової ради авіаперевізника. Відтак, компанія залишилася під контролем Коломойського.