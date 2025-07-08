Бенефіціар ASVIO отримав "зелене світло" від Нацбанку на купівлю страхової компанії "Країна"

Національний банк України погодив придбання страхової компанії "Країна" мажоритарним акціонером інвестиційного холдингу ASVIO Investment Holding В'ячеславом Супруненко.

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку, передає УНІАН.

До цього дозвіл на угоду вже надав Антимонопольний комітет України, визнавши концентрацію законною та такою, що не порушує конкуренцію.

У холдингу вже раніше повідомляли про намір інвестувати в страхову компанію.

В одному з нещодавніх інтерв'ю голова наглядової ради холдингу Роман Ярошенко пояснив, що це придбання – частина масштабної стратегії розвитку цифрових фінансових сервісів. Зокрема, ASVIO планує використати у сфері страхування ті самі технологічні рішення, які вже показали ефективність у банківському напрямку – зокрема, на основі онлайн-платформи Garantiya.com.

"Ми не просто інвестуємо – ми формуємо майбутнє. У нашому холдингу є власні IT-команди, які вже довели свою спроможність: вони трансформували "АСВІО Банк" із звичайного банку в цифрову інституцію нового покоління. Ми розуміємо, що включення страхових продуктів до роздрібного банківського напрямку – це стратегічно правильний крок", – пояснив Ярошенко.

"Це рішення було не про вигоду тут і зараз, а про довгострокову перспективу. Війна рано чи пізно завершиться. Ми віримо в Україну. Якби не вірили, то не інвестували б три роки поспіль – від самого початку повномасштабного вторгнення", – підкреслив він.

Після завершення угоди компанія "Країна" інтегрується у цифрову екосистему ASVIO – з урахуванням вже наявних напрацювань у сфері фінтеху та клієнтського досвіду в банківському бізнесі.