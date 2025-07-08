Бізнес звернувся до Зеленського, Стефанчука та Шмигаля із закликом переглянути рішення про призначення голови БЕБ

Бізнес-спільнота оприлюднила звернення до президента України Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із закликом переглянути рішення уряду та призначити кандидата, поданого Комісією з добору директора Бюро економічної безпеки, Олександра Цивінського.

Про це йдеться в спільній заяві бізнес-спільноти в Telegram-каналі Коаліції бізнесу за модернізацію.

"Перезавантаження Бюро економічної безпеки вже три роки є однією з основних вимог як українського бізнесу, так і міжнародних партнерів та інвесторів. Незаконний силовий тиск на бізнес у традиціях сумнозвісної "податкової міліції" залишається одним із ключових факторів зниження інвестиційної привабливості України, а внаслідок цього – суттєвого обмеження продуктивності праці, доходів бюджету, реальних заробітних плат, зайнятості тощо", – сказано в заяві.

Там зауважили, що зобов'язання змінити цю ситуацію неодноразово звучали публічно від президента України та зафіксовані в домовленостях з міжнародними фінансовими інституціями.

Представники бізнесу підкреслили, що в ситуації четвертого року повномасштабної війни, в умовах падіння економіки, катастрофічної нестачі фінансових ресурсів, потреби прискорених інвестицій в оборонну промисловість, необхідності збереження робочих місць та соціальної згуртованості подібне порушення зобов'язань впливатиме на інвестиційні рішення українських підприємців та їхніх іноземних партнерів, на політику іноземних урядів та міжнародних організацій щодо України.

"Війна – час для радикальних змін на краще у сфері верховенства права та бізнес-клімату, бо інакше виникає значний ризик, що економіка не зможе забезпечити стійкість та виживання країни", – наголосили в заяві.

Відтак, бізнес закликав уряд України переглянути рішення та призначити кандидата, поданого Комісією з добору директора Бюро економічної безпеки.

"Цей крок буде потужним сигналом всім зацікавленим сторонам щодо відданості України принципам верховенства права та своїм міжнародним зобов'язанням", – підсумували представники бізнесу.

Серед підписантів:

Європейська Бізнес Асоціація,

Коаліція бізнес-спільнот за модернізацію України,

Міжнародна бізнес-спільнота Board,

Торгово-промислова палата України,

CEO Club Ukraine,

Спілка українських підприємців – СУП,

ГО "Асоціація приватних роботодавців",

"Асоціація Українське об’єднання лізингодавців",

"Асоціація франчайзингу",

ГО "Підприємницька платформа "Дій" Ювеліри",

ГС "Національна організація роздрібної торгівлі",

ГС "Рада Бізнесу Тернопілля",

Асоціація лізингодавців України.

Як повідомлялося, напередодні Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки.

25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.

Згідно із законом "Про Бюро економічної безпеки", конкурсна комісія подає на розгляд прем'єр-міністру не більше двох відібраних з числа учасників конкурсу кандидатур на посаду директора БЕБ. А Кабмін протягом 10 днів з дня отримання подання призначає директора БЕБ, який вважається переможцем конкурсу.