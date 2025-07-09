Уряд витратить понад 500 мільйонів гривень з бюджету на відновлення заплави річки Ірпінь

Міжрегіональний офіс захисних масивів дніпровських водосховищ Держводагентства (підпорядковується Кабміну через Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів) 3 липня оголосив відкриті торги на капітальний ремонт з усунення аварії гідротехнічних споруд та виробничих приміщень захисного масиву "Захист заплави річки Ірпінь" очікуваною вартістю 556,56 млн грн.

Про це пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Закупівля фінансується із державного бюджету за програмою щодо захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь. Переможець повинен буде виконати роботи до кінця 2027 року.

Тендерною документацією передбачені демонтажні роботи, укріплення мокрого укоса греблі, капремонт Козаровицької захисної греблі довжиною 963 м, Димидівської захисної греблі довжиною 2 222 м, насосної станції зі службовим будинком, рибозахисту, адміністративної будівлі, майстерні, протирадіаційного укриття, гаража, резервуарів, очисних споруд, огорожі тощо. Роботи оплачуватимуть протягом тижня після виконання.

Кінцевий строк подання пропозицій – 18 липня, аукціон відбудеться орієнтовно 21 липня.

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Нагадаємо, що у березні 2022 року українські військові підірвали Козаровицьку дамбу, яка відокремлювала меліоровану заплаву річки Ірпінь від Київського водосховища. Російські війська не змогли форсувати річку, що широко розлилась. Це істотно полегшило оборону Києва.

При цьому було затоплено понад 2 800 гектарів земель, а також житлові будинки в селах Козаровичі та Демидів.