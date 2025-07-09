АРМА шукає управителя для заводу м’ясних напівфабрикатів "Єрмоліно". ФОТО

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило відкритий конкурс на управління підприємством "Ромєрм" у Дніпропетровській області, який спеціалізується на виготовленні напівфабрикатів.

За результатами проведеної оцінки, вартість комплексу становить понад 558 млн гривень, компанія володіє ліцензією на виробництво і займається дистрибуцією продукції, передає пресслужба АРМА.

"Стратегічний для регіону завод може запрацювати одразу як отримає управителя. Має дороговартісне та справне німецьке та італійське обладнання", – додали у Нацагентстві;

Як повідомлялося, комплекс із виробництва м'ясних заморожених напівфабрикатів "Єрмоліно" передали до АРМА у липні 2024 року. Тоді на складах зберігалися близько 300 тонн простроченої сировини, яку потрібно було утилізувати.

Кому належав завод

У січні 2023 року Бюро економічної безпеки передало до АРМА комплекс із виготовлення м'ясних заморожених напівфабрикатів, бенефіціарним власником якого є громадянин РФ.

Як встановили правоохоронці, службові особи компанії упродовж 2019-2021 років, здійснювали перерахування коштів на транзитно-конвертаційну групу для переведення їх у готівку та без фактичного проведення операцій. Через це компанія ухилилася від сплати податків на суму 150 млн грн.

У БЕБ не уточнювали назву підприємства, однак відомо, що в Україні одним з великих виробників напівфабрикатів є розташоване на Дніпропетровщині підприємство, яке випускає продукцію під торговою маркою "Продукти Єрмоліно", яка зареєстрована на російське ООО "Інвєст Альянс" місцевого бізнесмена Іллі Алєксандрова.

За даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, у виробництві та реалізації заморожених напівфабрикатів під ТМ "Єрмоліно" беруть участь такі юридичні особи: ТОВ "Ромерм" (Чумаки Дніпропетровської області) зі статутним капіталом 252,88 млн грн, ТОВ "Київ-Торг" (Київ, 10 тис. грн) та ТОВ "Дніпро-Вендор" (Дніпро, 10 тис. грн).

Виробництво харчової продукції під торговою маркою ТМ "Єрмоліно" запущено у 2008 році на заводі у Дніпропетровській області, яким керує ТОВ "Ромерм". Підприємство виробляє широкий вибір заморожених напівфабрикатів – пельмені, хінкалі, вареники, млинці, бендерки, котлети та ін.

За даними Єдиного держреєстру, 70% у статутному капіталі "Ромерм" належить Алєксандрову, а ще 30% – швейцарській компанії EBR Finanzholding AG.

ТОВ "Ромерм" у 2020 році отримало 35,1 млн грн чистого прибутку при 124,9 млн грн виручки, а в 2020 році - 31 млн грн чистого прибутку при 126,4 млн грн виручки. За дев'ять місяців 2021 року воно отримало 23 млн грн чистого прибутку за 100,5 млн грн виручки.

У свою чергу, "Київ-Торг" та "Дніпро-Вендор" повністю належать Алєксандрову та займаються реалізацією вироблених на заводі у Чумаках напівфабрикатів.

У РФ "Єромоліно" також займається виробництвом м'ясних напівфабрикатів, а також кондитерських виробів, які реалізує через мережу із 2,5 тис. магазинів.