Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за пів року перевищив $18 мільярдів, – Митна служба

Протягом січня-червня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $38,3 млрд, а експортували – на $20 млрд.

Таким чином, товарообіг України у першому півріччі 2025 року становив $58,3 млрд, повідомляє Державна митна служба.

"При цьому оподаткований імпорт склав $28,9 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-червні 2025 року склало 0,52 $/кг", – зазначається у повідомленні.

Найбільше товарів імпортували до України з Китаю (на $8,2 млрд), Польщі ($3,5 млрд) і Німеччини ($3,2 млрд).

Експортували з України найбільше товарів до Польщі (на $2,4 млрд), Туреччини ($1,7 млрд), Італії ($1,2 млрд).

У загальних обсягах ввезених у січні-червні 2025 року товарів 68% становили такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт – $14,8 млрд, при їх митному оформленні до бюджету сплачено 93,4 млрд грн (29% надходжень митних платежів);

продукція хімічної промисловості – $6,2 млрд (при митному оформленні сплачено 48,5 млрд грн, що складає 15% митних платежів);

паливно-енергетичні товари – $4,9 млрд (сплачено 87,9 млрд грн, або 27% надходжень митних платежів).

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари – $11,2 млрд;

метали та вироби з них – $2,3 млрд;

машини, устаткування та транспорт – $1,9 млрд.

За 6 місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 137,6 млн грн, додали у Митній службі.

Як повідомлялося, за підсумками 2024 року товарообіг України становив $112,3 млрд. Зокрема в Україну імпортували товарів на суму $70,7 млрд, а експортували – на $41,6 млрд.