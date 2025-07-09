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Новини Формат торгівлі ЄС з Україною
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Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за пів року перевищив $18 мільярдів, – Митна служба

експорт,імпорт,товарообіг

Протягом січня-червня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $38,3 млрд, а експортували – на $20 млрд.

Таким чином, товарообіг України у першому півріччі 2025 року становив $58,3 млрд, повідомляє Державна митна служба.

"При цьому оподаткований імпорт склав $28,9 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-червні 2025 року склало 0,52 $/кг", – зазначається у повідомленні.

Найбільше товарів імпортували до України з Китаю (на $8,2 млрд), Польщі ($3,5 млрд) і Німеччини ($3,2 млрд).

Експортували з України найбільше товарів до Польщі (на $2,4 млрд), Туреччини ($1,7 млрд), Італії ($1,2 млрд).

У загальних обсягах ввезених у січні-червні 2025 року товарів 68% становили такі категорії товарів:

  • машини, устаткування та транспорт – $14,8 млрд, при їх митному оформленні до бюджету сплачено 93,4 млрд грн (29% надходжень митних платежів);
  • продукція хімічної промисловості – $6,2 млрд (при митному оформленні сплачено 48,5 млрд грн, що складає 15% митних платежів);
  • паливно-енергетичні товари – $4,9 млрд (сплачено 87,9 млрд грн, або 27% надходжень митних платежів).

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

  • продовольчі товари – $11,2 млрд;
  • метали та вироби з них – $2,3 млрд;
  • машини, устаткування та транспорт – $1,9 млрд.

За 6 місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 137,6 млн грн, додали у Митній службі.

Товарообіг України у першому півріччі 2025 року

Як повідомлялося, за підсумками 2024 року товарообіг України становив $112,3 млрд. Зокрема в Україну імпортували товарів на суму $70,7 млрд, а експортували – на $41,6 млрд.

Автор: 

імпорт (2379) торгівля (941) експорт (3903) Державна митна служба (491)


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Шось ви ниньки ріденько сходили, панове!
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09.07.2025 12:26 Відповісти
оце засада!
іспанські хатинки самі себе не утримають.
а, об'єми контрабасу падають, все більше і більше.
хоч, все кидай та й йди у штурмові бригади.
егеш, таможєннікі....
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09.07.2025 12:33 Відповісти
Своего производителя агент сивковича успешно душит хабарями,поборами и дикими перевирками,ситуация будет только ухудшаться.
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09.07.2025 12:40 Відповісти
Потрібно було давно заборонити весь імпорт окрім того що йде на оборонний сектор, одні шукають копійки донату для того щоб вижити в окопах інші жирують, так війни не виграють...
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09.07.2025 12:51 Відповісти
Нквдэшными методами войны не выигрываются,запретить нужно баранам занимать блатные кабинеты.
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09.07.2025 13:01 Відповісти
То всі питання до піздиШмигаля та гетьманцева з президентом!!!! Налогова політика закриває всі бізнеси, а ТЦК заберає всіх робітників. Грошей немає, НБУ печатає гроші в три зміни породжуючи інфляцію і девальвацію гривні. Ця влада не вміє і не знає нічого, окрім підняття податків та печатанні грошей, все. Зате собі підняли середні зарплатні до 50т.грн., тим самим розгонюючіи інфляцію.
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09.07.2025 13:04 Відповісти
Це що ж виходить:
(70,7/41,6)*42 = 71,4 реальний курс гривні??? Оце наголосували!!!!
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09.07.2025 13:10 Відповісти
Експортували дешеву сировину, імпортували готові дорогі товари на більшу суму - отримали потужну перамогу в торговому балансі та рішучий прорив у економіці.
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09.07.2025 13:14 Відповісти

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