Ліквідацій банків стане менше: Парламент розгляне новий законопроєкт

Парламент спростить процедури, що дозволять не ліквідовувати збанкрутілі банки, а передавати їхні активи та пасиви працюючим банкам.

Верховна Рада вже наступного пленарного тижня може розглянути у першому читанні законопроєкт, що містить відповідні норми, і має вдосконалити систему гарантування вкладів, зменшити ризики для банківської системи та забезпечити кращий захист вкладників, пише БізнесЦензор.

Доопрацьований проєкт №13007-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України та інститутів спільного інвестування" одностайно ухвалив на своєму засіданні 3 липня Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

Як зазначив голова Комітету, один зі співавторів законопроєкту Данило Гетманцев, головна мета доопрацьованого документу – зменшити ризики для банківської системи в умовах війни та забезпечити кращий захист вкладників.

Однією з головних новел законопроєкту експерти називають спрощення процедур, які дозволять ефективніше передавати їхні активи та пасиви працюючим банкам. Зокрема, як повідомляє БізнесЦензор, створюється можливість обрання кількох інвесторів, які приймуть такі активи від банку, що виводиться з ринку. Таким інвесторам надається значно більше часу та можливостей для ознайомлення з інформацією про банк, що банкрутує, та створено механізм захисту від знецінення переданих активів. Вдосконалюється процедура покриття збитків банків коштами пов’язаних осіб перед продажем банку інвестору.

Виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Руслан Гриценко пояснює, що ці зміни дозволять усунути низку недоліків чинного законодавства, яке регламентує процедуру виведення неплатоспроможних банків з ринку.

"Багаторічна практика виведення банків з ринку показала наявні законодавчі прогалини, які варто усунути, щоб ефективно використовувати усі передбачені законодавством інструменти врегулювання. У Фонду гарантування вкладів, банків, регуляторів та законодавців накопичився відповідний досвід та є розуміння необхідних вдосконалень, які також підтримуються нашими міжнародними партнерами", – каже Гриценко.

Крім того, проєкт спрощує доступ вкладників та кредиторів збанкрутілих банків до їхніх коштів: усі вкладники-фізособи, включно з ФОПами, незалежно від суми вкладу, отримуватимуть свої кошти при виведенні банку автоматично, без заявлення вимог. За нинішнім законодавством так виплачуються лише гарантовані суми. Гроші, які кредитор чи вкладник не забрав за час ліквідації банку, він зможе отримати безпосередньо у Фонді гарантування вкладів без обмежень у часі.

Проєкт №13007-д створений на основі законопроектів №13007 та альтернативного проєкту 13007-1.