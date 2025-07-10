Індія збирається виробляти рідкісноземельні елементи, щоб зменшити залежність від Китаю

Уряд Індії планує програму стимулювання із бюджетом до 25 млрд рупій ($290 млн) для приватних фірм, які виробляють магніти з рідкоземельних елементів.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Як повідомляється, такі компанії, як Vedanta Group, JSW Group та Sona BLW Precision Forgings Ltd., виявили інтерес до цієї ініціативи.

Програма спрямована на підтримку виробництва близько 4 тис. тонн магнітів на основі неодиму та празеодиму протягом семи років з використанням місцевої сировини.

Запропонований Індією план стимулювання місцевого виробництва магнітів з рідкоземельних елементів викликав початковий інтерес, оскільки країна прагне зменшити свою залежність від Китаю щодо цих життєво важливих матеріалів для електромобілів та вітрових турбін.

План, імовірно, незабаром буде подано на затвердження уряду Індії, однак остаточні витрати на програму підлягають внутрішнім консультаціям і можуть змінитися.

Як пише видання, Індія прискорює зусилля в цьому напрямку після того, як Китай, який контролює близько 90% світової переробки рідкісноземельних металів, посилив контроль за експортом рідкоземельних металів на тлі торговельної війни з США. Це порушило ланцюги поставок для світових автовиробників, включно з тими, які працюють в Індії.

Індія, яка має швидкозростаючий сектор електромобілів, розглядає можливість інвестицій у розмірі до 6 млрд рупій на кожну тисячу тонн потужності в рамках програми.

При цьому, хоча зусилля уряду Індії щодо збільшення видобутку рідкоземельних елементів відповідають загальносвітовим тенденціям, його бюджет скромний, а часові рамки залишаються амбітними. Будівництво шахт і переробних потужностей може зайняти роки, а ноу-хау залишається в значній мірі сконцентрованим у Китаї.

На початку квітня стало відомо, що Казахстан відкрив велике родовище рідкісноземельних металів, яке може стати третім за розмірами запасів у світі.