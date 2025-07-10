БЕБ знайшло підпільну нафтобазу і мережу нелегальних АЗС на Київщині: вилучили 280 тисяч літрів пального. ФОТОрепортаж
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили нафтобазу у Києві, яка продавала незаконно виготовлене пальне.
Детективи встановили, що виготовлений на столичній нафтобазі фальсифікат продавали через мережу АЗС в Київській області, передає пресслужба БЕБ.
Під час обшуків на території нафтобази та АЗС вилучили майже 280 тисяч літрів пального орієнтовною вартістю понад 14 млн грн.
"Призначено проведення судових експертиз, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності", – зазначається у повідомленні.
Досудове розслідування у справі відкрито за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).
Як повідомлялося, у березні БЕБ припинило роботу автозаправної станції в Дніпровському районі Києва, що працювала без ліцензій на зберігання та продаж пального.
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На тлі вкрай похмурих новин про свій аншлаг, то вирішило нарешті прайм-драйв замовити в рекламній агенції
Не дай Боже нафтобаза належить "слугам народу", або "співпрацює" з тим з ким потрібно, то вас звільнять заднім числом, знімуть бронювання і відправлять захищати "країну мрій", де такі як ви не потрібні.
Оманські з ОПУ, і дали їм команду, ГАДИТИ!?!?!?
Ось тобі, і реагування, ГПУ та РНБОУ, на такі дії, групи осіб, з урядового кварталу!
Сирійці, підтверджують правильних своїх дій щодо прикоритних башара асада!!