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Новини Тіньова економіка
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БЕБ знайшло підпільну нафтобазу і мережу нелегальних АЗС на Київщині: вилучили 280 тисяч літрів пального. ФОТОрепортаж

БЕБ знайшло на Київщині підпільну нафтобазу і мережу нелегальних АЗС

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили нафтобазу у Києві, яка продавала незаконно виготовлене пальне.

Детективи встановили, що виготовлений на столичній нафтобазі фальсифікат продавали через мережу АЗС в Київській області, передає пресслужба БЕБ.

Під час обшуків на території нафтобази та АЗС вилучили майже 280 тисяч літрів пального орієнтовною вартістю понад 14 млн грн.

"Призначено проведення судових експертиз, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності", – зазначається у повідомленні.

Досудове розслідування у справі відкрито за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

БЕБ знайшло на Київщині підпільну нафтобазу і мережу нелегальних АЗС
БЕБ знайшло на Київщині підпільну нафтобазу і мережу нелегальних АЗС
БЕБ знайшло на Київщині підпільну нафтобазу і мережу нелегальних АЗС
БЕБ знайшло на Київщині підпільну нафтобазу і мережу нелегальних АЗС

Як повідомлялося, у березні БЕБ припинило роботу автозаправної станції в Дніпровському районі Києва, що працювала без ліцензій на зберігання та продаж пального.

Автор: 

АЗС (1601) бензин (1116) дизпаливо (1287) Бюро економічної безпеки (462)


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Ослячу мочу бадяжили? - наші люди на видумку мастаки
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10.07.2025 17:03 Відповісти
Майже на всіх фотках одна й та сама модель із футболкою з написом «бюро економічної безпеки України». З мудрим поглядом у далечінь. Напевно
На тлі вкрай похмурих новин про свій аншлаг, то вирішило нарешті прайм-драйв замовити в рекламній агенції
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10.07.2025 17:08 Відповісти
Ви там акуратніше.
Не дай Боже нафтобаза належить "слугам народу", або "співпрацює" з тим з ким потрібно, то вас звільнять заднім числом, знімуть бронювання і відправлять захищати "країну мрій", де такі як ви не потрібні.
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10.07.2025 17:09 Відповісти
Тому шмигаль, з урядовцями та держСекретарями, і почали гадити Україні, по результатам конкурса в БЕБ!
Оманські з ОПУ, і дали їм команду, ГАДИТИ!?!?!?
Ось тобі, і реагування, ГПУ та РНБОУ, на такі дії, групи осіб, з урядового кварталу!
Сирійці, підтверджують правильних своїх дій щодо прикоритних башара асада!!
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10.07.2025 17:19 Відповісти
Хтось давав дозвіл,хтось кришував і наші ,,шановні правоохоронні органи,, нічого не знали і не бачили.
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10.07.2025 17:24 Відповісти
Криша поїхала....з новими не по ді ли ли ся ....та і таке
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10.07.2025 18:41 Відповісти
Передати на користь ЗСУ!
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10.07.2025 17:54 Відповісти
Знайшли....сокирку під лавкою.... Ггггииии.....
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10.07.2025 18:39 Відповісти

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