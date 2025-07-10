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Новини
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На конференції URC у Римі представили "Цитадель" – сталеві укриття для захисту українських школярів від обстрілів. ФОТО

У Римі представили проєкт укриття для шкіл

На Ukraine Recovery Conference (URC) 2025 у Римі презентували проєкт "Цитадель" – модульні сталеві підземні укриття, які будуть встановлювати в українських школах для захисту дітей під час повітряних тривог.

Композицію з двох модулів-"криївок", обладнаних як шкільні укриття, мали змогу оглянути всі відвідувачі конференції, повідомляє пресслужба холдингу "Метінвест", який розробив проєкт.

Укриття спроєктоване з урахуванням особливостей освітнього середовища. Це циліндричні конструкції діаметром 2,4 м, які монтуються в землю на глибину до 5 м на шкільних подвір’ях або поруч із будівлями. Модуль для шкіл у межах проєкту "Цитадель" розрахований на 48 людей, а кілька модулів можна об'єднувати у складні конфігурації.

У Римі представили проєкт укриття для шкіл "Цитадель"

Група "Метінвест" створила "Цитадель" у партнерстві з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України за підтримки Міністерства розвитку громад і територій, зазначається у повідомленні.

"Ми вже маємо значний досвід у виробництві й застосуванні сталевих підземних укриттів – "криївок" для поясів оборони та операторів дронів. З них також побудований перший в історії України підземний шпиталь та командні центри бригад, які довели свою ефективність у бойових умовах. Тепер ми готові масштабувати ці рішення для шкіл. Це шлях до збереження нашого майбутнього, наших дітей. Ми інвестуємо в безпеку, у відновлення, бо це наша відповідальність як групи "Метінвест". Це принципова позиція нашого акціонера, Ріната Ахметова, і вона є основою нашого бізнесу", – розповів операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко.

У Римі представили проєкт укриття для шкіл "Цитадель"

Він зауважив, що модульність і універсальність конструкції дає змогу адаптувати її до різних умов і об’єктів – шкіл, лікарень, промислових підприємств, житлових районів і прифронтових територій. Герметичні сталеві секції легко поєднуються в блоки, а монтаж займає лише кілька днів.

Укриття можуть слугувати як тимчасовим, так і довготривалим рішенням. Всередині укриття передбачено місця для сидіння, за потреби – для сну, санвузол, освітлення, вентиляцію. Укриття автономне – витримує обстріли й не потребує підключення до зовнішніх джерел живлення та водопостачання.

"Безпечні укриття в українських школах – життєва необхідність. Усі діти мають отримати надійний захист. "Цитадель" – саме таке рішення: швидке, ефективне, відповідає сучасним стандартам безпеки. Його можна застосовувати по всій країні", – каже голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин.

У Римі представили проєкт укриття для шкіл "Цитадель"

URC 2025 – четверта міжнародна конференція, присвячена швидкому відновленню та довгостроковій реконструкції України. Подія об’єднала представників урядів, міжнародних організацій, фінансових установ, великого бізнесу, муніципалітетів і громадянського суспільства. Серед головних тем —– мобілізація бізнесу для відбудови, розвиток людського капіталу, відновлення громад і регіонів, а також євроінтеграція.

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Як повідомлялося, "Метінвест" Ріната Ахметова також створив для військових підземний госпіталь, де врятували вже тисячі життів. Він схований на глибині 6 метрів під землею, має площу в 500 "квадратів", та має всередині сучасну реанімацію, хірургію, лабораторію, генераторну, каналізаційну системи і автономну свердловину.

"Метінвест" вклав в шпиталь 20 млн грн. З них 7 млн грн – вартість медичного обладнання і 13 млн – "криївки" та будівельні роботи. Проект виконувався в рамках ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова". Зараз компанія споруджує ще два підземні госпіталі.

Автор: 

школа (259) Рим (8) Метінвест (800) Новини компаній (3485) укриття (110)


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Топ коментарі
+9
ну, ви зрозуміли.....
україну четвертий рік нещадно знищують, а зелені дегенерати мародери катають по виставкам макети укриттів для школярів.
кончені суки!!!!
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10.07.2025 18:07 Відповісти
+8
це вже шиза
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10.07.2025 18:03 Відповісти
+4
Своїх дітей в Європу повивозили, а наших, тих що не змогли здати кацапам, в трубу.
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10.07.2025 18:09 Відповісти
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це вже шиза
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10.07.2025 18:03 Відповісти
Своїх дітей в Європу повивозили, а наших, тих що не змогли здати кацапам, в трубу.
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10.07.2025 18:09 Відповісти
Під час совка подібні тюбінгові модулі для подземних укриттів в армії вироблялись серійно. З них можно було побудувати піземну казарму, командний пункт, шпиталь, склад.
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10.07.2025 18:26 Відповісти
шиза оці укриття за декілька днів з фіксованою ціною, на якому не вкрадеш?

пишеш аби єрундой поболтать ?
Метінвест вже виготовив сотні таких укриттяв !
у т.ч. для командних пунктів
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10.07.2025 19:02 Відповісти
ну, ви зрозуміли.....
україну четвертий рік нещадно знищують, а зелені дегенерати мародери катають по виставкам макети укриттів для школярів.
кончені суки!!!!
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10.07.2025 18:07 Відповісти
А чому такі модулі не відправляються на фронт для захисту ЗСУ? Чому для них Ахметов не будує фортифікації?
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10.07.2025 18:12 Відповісти
Ахметов поставив багато таких модулів на фронт як благодійник. Але можно було закупити подібні вироби централізовано за державні гроші. Не всі податки треба закатувати в асфальт. Треба щось виділяти фронту.
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10.07.2025 18:23 Відповісти
У мене інша інформація, що Ахметов і Піенчук допомагають переселенцям, громадам, а армії тільки продуктами та майном і ніяк не закупкою зброї.
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10.07.2025 18:26 Відповісти
Філатов офіційно висловив подяку Пінчуку за підвищення обороноздатності Дніпра.
Ахметов помагає фронту металевими укриттями, бронеплитами, аптечками. Невже це погано?
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10.07.2025 18:31 Відповісти
ахметов та пінчук пацифісти!
вони проти війни!
своїм рабам вони роздають не зброю, а аптечки.
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10.07.2025 18:35 Відповісти
Рабів в нас нема. 73% дурні є, а рабів нема.
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10.07.2025 18:45 Відповісти
а хто працює на заводах ахметова? пінчука?
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10.07.2025 19:00 Відповісти
Наймані працівники. Захочуть, можуть звільнитися, не кріпаки.
Але чомусь не хочуть - нормальна ЗП, мабуть.
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10.07.2025 19:04 Відповісти
куди?
ти колись був на бамбасє, до того як його дамбілі?
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10.07.2025 19:17 Відповісти
Не зброя, а укриття. Вам же вище писали- зокрема підземний шпиталь.
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10.07.2025 19:02 Відповісти
ваша інформація застаріла на 10 років
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10.07.2025 19:03 Відповісти
Труба зовет..
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10.07.2025 18:19 Відповісти
гарна труба !
нужно брать !

.
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10.07.2025 19:04 Відповісти
А Зеленський з аброхамієм та Оманськими, показали в Римі, з 2019 року, «незламний асфальт» в Україні, для окупантів на певних дорогах !!??!?
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10.07.2025 18:19 Відповісти
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10.07.2025 18:40 Відповісти

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