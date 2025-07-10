На конференції URC у Римі представили "Цитадель" – сталеві укриття для захисту українських школярів від обстрілів. ФОТО
На Ukraine Recovery Conference (URC) 2025 у Римі презентували проєкт "Цитадель" – модульні сталеві підземні укриття, які будуть встановлювати в українських школах для захисту дітей під час повітряних тривог.
Композицію з двох модулів-"криївок", обладнаних як шкільні укриття, мали змогу оглянути всі відвідувачі конференції, повідомляє пресслужба холдингу "Метінвест", який розробив проєкт.
Укриття спроєктоване з урахуванням особливостей освітнього середовища. Це циліндричні конструкції діаметром 2,4 м, які монтуються в землю на глибину до 5 м на шкільних подвір’ях або поруч із будівлями. Модуль для шкіл у межах проєкту "Цитадель" розрахований на 48 людей, а кілька модулів можна об'єднувати у складні конфігурації.
Група "Метінвест" створила "Цитадель" у партнерстві з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України за підтримки Міністерства розвитку громад і територій, зазначається у повідомленні.
"Ми вже маємо значний досвід у виробництві й застосуванні сталевих підземних укриттів – "криївок" для поясів оборони та операторів дронів. З них також побудований перший в історії України підземний шпиталь та командні центри бригад, які довели свою ефективність у бойових умовах. Тепер ми готові масштабувати ці рішення для шкіл. Це шлях до збереження нашого майбутнього, наших дітей. Ми інвестуємо в безпеку, у відновлення, бо це наша відповідальність як групи "Метінвест". Це принципова позиція нашого акціонера, Ріната Ахметова, і вона є основою нашого бізнесу", – розповів операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко.
Він зауважив, що модульність і універсальність конструкції дає змогу адаптувати її до різних умов і об’єктів – шкіл, лікарень, промислових підприємств, житлових районів і прифронтових територій. Герметичні сталеві секції легко поєднуються в блоки, а монтаж займає лише кілька днів.
Укриття можуть слугувати як тимчасовим, так і довготривалим рішенням. Всередині укриття передбачено місця для сидіння, за потреби – для сну, санвузол, освітлення, вентиляцію. Укриття автономне – витримує обстріли й не потребує підключення до зовнішніх джерел живлення та водопостачання.
"Безпечні укриття в українських школах – життєва необхідність. Усі діти мають отримати надійний захист. "Цитадель" – саме таке рішення: швидке, ефективне, відповідає сучасним стандартам безпеки. Його можна застосовувати по всій країні", – каже голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин.
URC 2025 – четверта міжнародна конференція, присвячена швидкому відновленню та довгостроковій реконструкції України. Подія об’єднала представників урядів, міжнародних організацій, фінансових установ, великого бізнесу, муніципалітетів і громадянського суспільства. Серед головних тем —– мобілізація бізнесу для відбудови, розвиток людського капіталу, відновлення громад і регіонів, а також євроінтеграція.
Як повідомлялося, "Метінвест" Ріната Ахметова також створив для військових підземний госпіталь, де врятували вже тисячі життів. Він схований на глибині 6 метрів під землею, має площу в 500 "квадратів", та має всередині сучасну реанімацію, хірургію, лабораторію, генераторну, каналізаційну системи і автономну свердловину.
"Метінвест" вклав в шпиталь 20 млн грн. З них 7 млн грн – вартість медичного обладнання і 13 млн – "криївки" та будівельні роботи. Проект виконувався в рамках ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова". Зараз компанія споруджує ще два підземні госпіталі.
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пишеш аби єрундой поболтать ?
Метінвест вже виготовив сотні таких укриттяв !
у т.ч. для командних пунктів
україну четвертий рік нещадно знищують, а зелені дегенерати мародери катають по виставкам макети укриттів для школярів.
кончені суки!!!!
Ахметов помагає фронту металевими укриттями, бронеплитами, аптечками. Невже це погано?
вони проти війни!
своїм рабам вони роздають не зброю, а аптечки.
Але чомусь не хочуть - нормальна ЗП, мабуть.
ти колись був на бамбасє, до того як його дамбілі?
нужно брать !
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