"Коаліція охочих" розробить колективний план фінансування України на 2026 рік, – заява

Лідери держав та міжнародних організацій – членів коаліції охочих домовилися розробити колективний план бюджетної підтримки України у 2026 році.

Про це йдеться у заяві лідерів Великої Британії, Франції та України за підсумками зустрічі коаліції охочих, оприлюдненій на сайті Офісу президента України.

Згідно із документом, лідери підкреслили важливість забезпечення фінансової та економічної підтримки України.

"Вони домовилися розробити колективний план бюджетної підтримки України у 2026 році. Вони також визнали, що вільне та безпечне судноплавство в Чорному морі зміцнить економіку України та відновить продовольчу безпеку, і підтвердили свою готовність підтримувати зусилля з розмінування Чорного моря", – йдеться у документі.

Лідери коаліції також домовилися "продовжувати вивчати всі законні шляхи для забезпечення того, щоб Росія заплатила за шкоду, якої вона завдала Україні, включно з розглядом подальших варіантів використання доходів від заморожених суверенних активів Росії".

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Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що потреба України у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік залишаться на рівні понад $40 млрд, однак джерела покриття частини цієї суми досі не визначені.

Водночас Єврокомісія терміново вивчає шляхи покриття дефіциту бюджету України на 2026 рік, який може сягнути $19 мільярдів, з урахуванням зменшення підтримки від США та ослаблення надій на припинення вогню з Росією.

Наразі Європейська комісія обговорює три варіанти фінансування України у наступному році з країнами-членами ЄС, писало видання Financial Times із посиланням на кілька джерел.