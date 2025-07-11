Шахрайство в особливо великих розмірах: Нардепу Шевченку повідомили про нову підозру

Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань викрили чинного народного депутата України, який з листопада 2024 року перебуває під вартою за державну зраду, на нових злочинах – йому інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах.

Про це йдеться в повідомленні СБУ.

Правоохоронці задокументували, як нардеп видурював гроші в однієї з українських компаній, яка купувала мінеральні добрива в Білорусі.

"Прикриваючись зв'язками із сусідньою державою, фігурант створював штучні перешкоди при доставці товарів із Білорусі в Україну, а за їхнє вирішення вимагав хабар у 14, 5 млн грн. Задокументовано, що відповідна сума надійшла на рахунки комерційної структури, що належить сину нардепа", – сказано в повідомленні.

Як зазначає ДБР, українське підприємство сплатило кошти за міндобрива, але білоруська сторона затягувала виконання зобов'язань.

Депутат скористався цією ситуацією та почав розповідати підприємцям, що нібито немає всіх необхідних дозволів на перевезення вантажу. Він достеменно знав про їх наявність, але під виглядом "вирішення" відсутньої проблеми вимагав укласти договір про надання консультаційних послуг із підконтрольним йому суб'єктом господарювання.

Депутат заявляв, що без такого договору мінеральні добрива поставлені не будуть. Опинившись у залежності від дій депутата та намагаючись отримати вже раніше оплачену продукцію, українське підприємство було змушене погодитися на його умови, укласти відповідний договір і здійснити додаткову оплату послуг.

Отримані кошти – 14,5 млн грн, депутат використав їх для придбання трьох автомобілів преміумкласу: Porsche Macan, BMW X5M (2021 року випуску) та Mercedes-Benz AMG (2022 року випуску), які оформив на підконтрольних осіб. Задекларована сумарна митна вартість цих транспортних засобів перевищує 250 тис. євро.

Окрім того, наявні дані свідчать, що нардеп міг отримувати регулярні "відкати", пропонуючи іншим українським підприємствам білоруські квоти на поставку добрив.

На підставі зібраних доказів нардепу повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

СБУ та ДБР не називають імені підозрюваного, проте обставини справи вказують на Євгенія Шевченка.

Першу підозру нардеп отримав 14 листопада 2024 року. Зазначалося, що він завдавав шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України.

7 січня 2025 року повідомлялося, що суд залишив нардепа Шевченка у СІЗО до березня.

Нову підозру нардепу оголосили 13 червня – у державній зраді. Правоохоронці встановили, що парламентар працював на Росію не лише до, а й після повномасштабного вторгнення.