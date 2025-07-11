Банк розвитку Ради Європи виділив 200 мільйонів євро на допомогу переселенцям в Україні

Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) виділив Україні кредит на 200 мільйонів євро, кошти спрямують на забезпечення житлом та базову підтримку для внутрішньо переміщених осіб.

Відповідну кредитну угоду міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович та голова БРРЄ Карло Монтічеллі підписали у межах Конференції з відновлення України URC 2025, яка відбувається у Римі, інформує пресслужба міністерства.

Кошти БРРЄ підуть на підтримку урядової програми допомоги, яка забезпечує житлом і базовими засобами до існування 1,2 мільйона переміщених осіб по всій країні.

"Це на сьогодні найбільший обсяг фінансової підтримки наданий БРРЄ для України, який підтримає урядову програму допомоги внутрішньо переміщеним особам", – зауважили у Мінсоцполітики.

Разом із тим, 9 липня БРРЄ підписав грантову угоду з Українським католицьким університетом (УКУ) для розширення послуги формування життєстійкості.

Грант у розмірі 550 тисяч євро передбачає навчання 600 соціальних працівників першої лінії, розробку практичних інструментів, зокрема польового посібника для фахівців, а також запуск загальнонаціональної інформаційної кампанії про доступні послуги. рограма приділятиме пріоритетну увагу ВПО, а також ветеранам, сім’ям з дітьми та особам з інвалідністю.

У Мінсоцполітики нагадали, що станом на сьогодні в Україні зареєстровано близько 4,6 мільйона ВПО.

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Як повідомлялося, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович раніше визнала, що реалізація програми субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб не працює належним чином через "сірий" ринок оренди.