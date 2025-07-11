257 млн за останні три квартали: У "Ябко" розкрили суму сплачених податків та назвали плановий оборот на 2025 рік

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За останніх 9 місяців, у період з 1 жовтня 2024 року до 30 червня 2025 року, мережа магазинів особливої техніки "Ябко" сплатила понад 257 млн грн податків і зборів до державного бюджету України.

Ця сума включає як податки з операційної діяльності, так і митні платежі при імпорті техніки, повідомили у пресслужбі компанії.

Зокрема, сплачено податки з операційної діяльності:

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) – 5,4 млн грн;

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 4,6 млн грн;

Військовий збір – 1,2 млн грн;

Податки та мита при імпорті товарів:

Податки при імпорті товару – 126 млн грн.

Податок на додану вартість (ПДВ) – 114 млн грн.

Податок на прибуток – 6 млн грн.

У компанії наголосили, що весь імпорт здійснюється легально, зі сплатою повного податкового навантаження. Частину техніки закуповують в українських постачальників, іншу – імпортують напряму, з розмитненням та документацією згідно із законом.

"Ябко" веде господарську діяльність у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), а відповідно працює за загальною системою оподаткування і є зареєстрованим платником податку на додану вартість (ПДВ).

Усі магазини мережі (а їх наразі 117 по всій країні) обладнані програмними реєстраторами розрахункових операцій (РРО), а продажі фіскалізуються відповідно до вимог податкового законодавства. Плановий оборот компанії у 2025 році становить понад 2,5 млрд грн (з ПДВ).

Внутрішні зміни та стратегія трансформації

В компанії також повідомили, що упродовж 2024 року "Ябко" розпочала системну трансформацію внутрішніх процесів, а саме:

оновили відділ комплаєнсу – перевіряють кожного постачальника на репутацію, оподаткування та ESG-відповідність;

удосконалили HR-політику: створили комплексну систему мотивації персоналу та розширили соціальні гарантії;

створили корпоративну Академію розвитку – з навчанням, атестаціями й підтримкою для команди.

"Ябко" також пояснили, чому не працюють з офіційним дистриб’ютором техніки Apple в Україні – компанією "ASBIS-Україна".

В компанії кажуть, що відповідно до українського законодавства, жоден бізнес не зобов’язаний працювати з конкретним дистриб’ютором. Компанія має право закуповувати продукцію в інших постачальників, що проходять перевірку, або імпортувати самостійно. Власне це і робить "Ябко".