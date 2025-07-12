Україна отримає ще $50 мільйонів від Світового банку на пільгові кредити для аграріїв

Міністерство аграрної політики та продовольства України та Світовий банк підписали Угоду про залучення додаткових $50 млн у рамках проекту ARISE.

Підписання угоди відбулося під час Конференції з відновлення України URC 2025 у Римі, повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Залучені додаткові кошти дозволять продовжити проєкт загальною вартістю близько $700 млн, що охоплює до 90 000 малих та середніх виробників по всій країні.

"Підтримка надається через пільгове кредитування "5-7-9%" та гранти на розвиток садівництва і теплиць. Нагадаю, з початку 2025 року 4 592 господарств вже отримали майже 29,2 млрд грн кредитів, а 38 агровиробників – понад 165 млн грн грантів", – прокоментував міністр аграрної політики Віталій Коваль.

Він додав, що адміністрування допомоги відбувається через Державний аграрний реєстр (ДАР).

За словами міністра, також спільно зі Світовим банком розробляється комплексний генеральний план будівництва системи іригації, враховуючи наслідки руйнування Каховської дамби.

"Ця робота вже продовжується понад пів року і сьогодні ми закладаємо основу для формування фонду фінансування саме іригаційних проектів", – повідомив Коваль.

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Як повідомлялося, уряд України також підписав зі Світовим банком угоду про запуск п'ятирічної програми PREPARE Ukraine загальним обсягом $200 млн, яка покликана профінансувати підготовку державних та муніципальних проєктів відбудови, щоби ті відповідали вимогам міжнародних інвесторів і могли швидко переходити до реалізації.