Авіакомпанія "Антонова" змогла вивезти з України до Німеччини ще один вантажний літак. ВIДЕО

Цивільним літаком, який пролетів над Києвом 11 липня, виявився транспортний Ан-124-100, що експлуатується українською авіакомпанією "Авіалінії Антонова".

Після вильоту з української столиці він приземлився в аеропорту Лейпциг/Галле (LEJ) у Німеччині, cудячи з усього, це був евакуаційний політ, повідомляє галузеве видання AeroTime.

Літак з бортовим номером UR‑82073 здійснював рейс ADB9154, коли був помічений над столицею України.

На відміну від інших літаків "Антонова", пошкоджених під час битви за Гостомель, борт UR‑82073 проходив технічне обслуговування на момент вторгнення та зберігався на київському аеродромі Святошин, де розташований завод "Антонова".

Це захистило його від руйнувань, що сталися в аеропорту Гостомель, де було знищено найбільший літак у світі Ан-225 "Мрія", а також серйозно пошкоджено інші літаки, у тому числі ще один Ан-124 з бортовим номером UR‑82009.

Після атаки росіян на Гостомель, авіакомпанія "Авіалінії Антонова" перенесла свій операційний хаб до аеропорту Лейпциг/Галле в Німеччині, де зараз базується її флот із п’яти літаків Ан-124-100, які продовжують виконувати авіаперевезення.

У небі над Київщиною пролетів транспортний літак Ан-124 "Руслан"



Політ повітряного судна також зафіксував сервіс відстеження авіарейсів Flightradar24.



📹: Telegram-канал "Лачен пише" pic.twitter.com/PnLIcUe9SH — NV (@tweetsNV) July 11, 2025

Як повідомлялося, це не перший випадок, коли великі літаки непомітно залишають Україну. Зокрема, станом на лютий 2025 року, з непрацюючого аеропорту "Бориспіль" від початку повномасштабної війни вдалося евакуювати п'ять авіаційних суден.

Повітряний простір України залишається закритим для цивільної авіації з 24 лютого 2022 року через війну, і під суворим контролем дозволені лише військові, урядові та спеціальні гуманітарні рейси.