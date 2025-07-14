Країни ЄС погодили зниження ліміту ціни на російську нафту і близькі до ухвалення нових санкцій, – Reuters

Представники країн Європейського Союзу на зустрічі у неділю, 13 липня, наблизилися до узгодження 18-го пакету санкцій проти Росії, який включатиме зниження цінового ліміту на експорт російської нафти.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела у ЄС.

За словами співрозмовників агентства, наразі всі елементи нового санкційного пакета вже узгоджені, хоча одна держава-член все ще має технічне застереження щодо нового ліміту.

Джерела Reuters очікують остаточного погодження нового пакету санкцій у понеділок, перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі, які можуть офіційно схвалити пакет вже у вівторок.

За словами співрозмовників агентства, у тому числі країни ЄС домовилися про механізм встановлення "плаваючої" граничної ціни на російську нафту. Єврокомісія пропонувала встановити її на рівні на 15% нижче середньої ринкової ціни на нафту за попередні три місяці.

Одне із джерел уточнило, що початкова ціна становитиме близько $47 за барель, виходячи з середньої ціни російської сирої нафти за останні 22 тижні мінус 15%. Крім того, ціна буде переглядатися на основі середньої ціни на нафту кожні шість місяців замість запропонованих спочатку трьох місяців.

Словаччина, яка блокувала ухвалення 18-го пакета санкцій проти РФ, погодила його, але все ще очікує від Єврокомісії кроків у відповідь на своє занепокоєння через план поступового припинення постачання російського газу до ЄС, повідомили джерела.

Що відомо про 18 пакет санкцій ЄС проти Росії?

Як повідомлялося, посли країн ЄС на засіданні Комітету постійних представників ЄС (Coreper) у Брюсселі 11 липня знову не змогли погодити нові санкції проти Росії через позицію Словаччини.

Відомо, що Словаччина наклала вето на 18-й пакет санкцій щодо Росії, запропонований Єврокомісією, не через зміст самого пакета, а тому, що її не влаштовує план Єврокомісії RePowerEU, який передбачає повну відмову від російських енергоносіїв до 2027 року.

При цьому Братислава не може заблокувати ухвалення цього плану, оскільки для цього не потрібно консенсусу, тому вона блокує санкції проти Росії, де необхідне одноголосне рішення всіх його країн-членів.

Нагадаємо, наприкінці червня тижня Європейська Рада продовжила чинні санкції проти Росії ще на пів року, проте не змогла ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії за розв’язану проти України війну. За інформацією ЗМІ, рішення відклали через позицію Словаччини та Угорщини.

4 липня посли країни Європейського Союзу (Coreper) вдруге розглянули питання ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії, проте не змогли його схвалити через позицію Словаччини.

У запропонованому Єврокомісією 18-му пакеті санкцій ЄС проти Росії пропонувалося запровадити обмеження проти дев’яти фізичних осіб та 33 юридичних осіб, а також знизити граничну ціну на російську нафту з $60 до $45 за барель та розширити обмеження щодо "тіньового флоту" РФ.

Єврокомісія також пропонує запровадити санкції проти проєктів "Північний потік 1" та "Північний потік 2", щоб унеможливити відновлення їх роботи, відключити ще 22 російських банки від SWIFT, запровадити санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, його дочірніх компаній та інвестиційних проєктів, а також заборонити експорт товарів до РФ на суму понад 2,5 мільярда євро на рік.