Біткоїн встановив новий рекорд: він вперше коштує більше $120 тисяч

Вартість біткоїна зросла до нового рекорду, вперше в історії перевищивши позначку $120 тис.

За даними ресурсу CoinMarketCap, станом на 10:40 за Києвом біткойн сягав $123 тис. за монету.

Оптимізм інвесторів у криптовалюту пов'язаний зі зростанням інших ризикових активів, зокрема акцій, передає Bloomberg. З грудня минулого року біткойн подорожчав на 30%.

Токен зріс на тлі очікування того, що комітет Конгресу назвав "Тижнем криптовалют", де законодавці Конгресу США, як очікується, обговорюватимуть і, можливо, голосуватимуть за ключове законодавство щодо криптовалют.

"Зростання настроїв щодо ризику в акціях у поєднанні зі значним інституційним припливом коштів у спотові ETF біткойна та Ethereum сприяло цьому стабільному зростанню", – вважає старший трейдер XBTO Trading LLC Джордж Мандрес.

Криптоаналітикиня BTC Markets Рейчел Лукас також зауважила, що "висхідний тренд має підживлення", зумовлене сильним попитом з боку біржових фондів.

Однак деякі аналітики не впевнені в подальшому зростанні токена.