БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
577 5

Біткоїн встановив новий рекорд: він вперше коштує більше $120 тисяч

Біткоїн встановив новий рекорд вартості

Вартість біткоїна зросла до нового рекорду, вперше в історії перевищивши позначку $120 тис.

За даними ресурсу CoinMarketCap, станом на 10:40 за Києвом біткойн сягав $123 тис. за монету.

Оптимізм інвесторів у криптовалюту пов'язаний зі зростанням інших ризикових активів, зокрема акцій, передає Bloomberg. З грудня минулого року біткойн подорожчав на 30%.

Біткойн встановив новий рекорд

Токен зріс на тлі очікування того, що комітет Конгресу назвав "Тижнем криптовалют", де законодавці Конгресу США, як очікується, обговорюватимуть і, можливо, голосуватимуть за ключове законодавство щодо криптовалют.

"Зростання настроїв щодо ризику в акціях у поєднанні зі значним інституційним припливом коштів у спотові ETF біткойна та Ethereum сприяло цьому стабільному зростанню", – вважає старший трейдер XBTO Trading LLC Джордж Мандрес.

Криптоаналітикиня BTC Markets Рейчел Лукас також зауважила, що "висхідний тренд має підживлення", зумовлене сильним попитом з боку біржових фондів.

Однак деякі аналітики не впевнені в подальшому зростанні токена.

"На мою думку, це не макроекономічне зростання, а радше ізольована подія. Тим не менш, нещодавні події в політиці США, такі як фіскальна експансія та очікування подальшого пом'якшення монетарної політики, створили фон, який безперечно сприятливий для біткойна", – каже аналітик-дослідник Nansen Ніколай Сондергаард.

Автор: 

криптовалюта (647) біткоїн (292) Binance (23)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
МєМєМє....
показати весь коментар
14.07.2025 11:54 Відповісти
зелені дегенерати мародери в захваті.
показати весь коментар
14.07.2025 11:59 Відповісти
Все растет,Трамп наводит порядок.
показати весь коментар
14.07.2025 12:22 Відповісти
Якщо росте біткоїн то падає вартість долара
показати весь коментар
14.07.2025 12:45 Відповісти
Чим вище піраміда, тим гучніше буде падати.
показати весь коментар
14.07.2025 13:16 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 