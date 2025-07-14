Ціни на землю за чотири роки зросли на 60%. У яких регіонах вона найдорожча?

З часу відкриття земельного ринку в Україні у липні 2021 року було укладено 339 644 угоди купівлі-продажу сільгоспземель площею 636 тис. га на загальну суму 30,4 мільярда гривень.

При цьому середня вартість одного гектара зросла за чотири роки на 60% – до 60,7 тисячі грн за гектар станом на червень 2025 року, свідчать підрахунки сервісу "Опендатабот" на основі даних Держгеокадастру.

Якщо порівняти перше півріччя 2025 року та перший період функціонування ринку землі (липень-грудень 2021 року), то кількість угод зросла на 13%, водночас сума угод – майже втричі (з 2,85 млрд грн до 8,22 млрд грн).

Нині найдорожчою є земля на Київщині та у західних регіонах:

на Івано-Франківщині один гектар купують в середньому за 126,6 тис. грн;

на Львівщині – за 118,3 тис. грн;

на Київщині – за 89, 4 тис. грн;

на Тернопільщині – за 86,9 тис. грн/га.

Серед прифронтових регіонів за вартістю сільгоспземлі лідирує Дніпропетровщина (73,9 тис. грн/га), а найнижчі ціни на землю у прифронтових регіонах (38,3 - 41,8 тис. грн за гектар).

Водночас цьогоріч найактивніше купують землі на Полтавщині (5,4 тисячі угод), Вінниччині (5,4 тис.) та Київщині (4,7 тисячі).

Ринок землі в Україні

Ринок сільгоспземель в Україні було відкрито з липня 2021 року. На першому етапі право купувати сільгоспземлі отримали лише фізособи, які є громадянами України. Вони можуть придбати до 100 га землі.

Із 1 січня 2024 року в Україні запрацював другий етап земельної реформи, відтак юридичні особи отримали можливість купувати у власність сільгоспземлі з обмеженням до 10 тис. га в одні руки. Ліміт на придбання землі для фізичних осіб також зріс до 10 тис. га зі 100 га.

Водночас, продаж державних і комунальних сільгоспземель, як і продаж її іноземцям, залишається під забороною. Переважне право купівлю ділянки належить її орендарю. Мінімальна вартість землі не може бути нижчою від її нормативно-грошової оцінки.