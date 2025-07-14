Влада Сирії віддала відібраний у Росії порт Тартус в управління компанії з ОАЕ

Уряд Сирії уклав угоду з найбільшим у світі портовим оператором DP World (ОАЕ) про залучення інвестицій на загальну суму $800 мільйонів у розвиток сирійського порту Тартус.

Підписаний у неділю Генеральним управлінням сухопутних і морських портів Сирії договір з DP World передбачає інвестиції у розвиток інфраструктури порту та створення особливих економічних зон та зон вільної торгівлі, повідомляє Reuters із посиланням на сирійське інформагентство SANA.

Угода є продовженням меморандуму про взаєморозуміння, підписаного між двома сторонами у травні після того, як нова влада Сирії розірвала угоду про спільне управління портом з Росією.

Минулого місяця президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування американських санкцій щодо Сирії, що відкрило шлях до припинення ізоляції країни від міжнародної фінансової системи та відновлення її економіки, зруйнованої громадянською війною.

Зняття санкцій США також розблокує іноземні інвестиції та торгівлю в міру відбудови країни.

Нагадаємо, у січні нова влада Сирії розірвала інвестиційну угоду з російською компанією, якій за часів правління Башара Асада передали в управління морський порт Тартус на узбережжі Середземного моря, де також знаходилася база військово-морського флоту РФ.

Що відомо про військово-морську базу Росії у Сирії?

У 2019 році російський віцепрем’єр Юрій Борисов заявив, що Москва та Дамаск домовилися про передачу порту Тартус в оренду компанії "Стройтрансгаз" строком на 49 років. Вона обіцяла вкласти у розвиток порту $500 мільйонів, але скільки із цієї суми було інвестовано, невідомо. Тодішня сирійська влада також очікувала збільшення продуктивності порту з 4 до 38 мільйонів тонн на рік.

ВАТ "Стройтрансгаз" – велика російська інженерно-будівельна компанія. Спочатку вона була дочірньою компанією "Газпрому", але тепер контролюється близьким другому російського диктатора Путіна Геннадієм Тімченком.

У Сирії Росія мала дві великі постійні військові бази – авіаційну "Хмеймім" у районі Латакії та морську в Тартусі. Наприкінці листопада 2024 року сирійські антиурядові сили на чолі з угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам" повалили режим лояльного до Москви Башара Асада. Після цього російські кораблі тимчасово залишили порт у Тартусі.

Порт у Тартусі – другий за розміром порт Сирії. З 1970-х років там розташований єдиний пункт матеріально-технічного забезпечення військового флоту СРСР, а згодом РФ у Середземному морі. Він дозволяє проводити ремонт суден та поповнювати запаси, тому російським кораблям не потрібно повертатися до портів Чорного моря.