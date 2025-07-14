Кабмін вніс зміни до програми пільгових кредитів "5-7-9%"
Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні вніс зміни до державної програми пільгового кредитування бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%"
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду.
"Сьогодні вдосконалюємо механізм отримання пільгових кредитів. Уточнюємо параметри розподілу підприємств на мікро-, малий та середній сегменти. Збільшуємо до 80% частку кредиту для новостворених підприємств, що може бути гарантована Фондом розвитку підприємництва", – оголосив прем’єр.
Він нагдав, що за час повномасштабної війни підприємці отримали майже 323 млрд грн доступних кредитів за програмою "5-7-9%".
За останніми даними Мінекономіки, від початку 2025 року бізнес отримав 15 252 пільгових кредити за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму 47,6 млрд грн. Від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 119,7 тис. кредитів на суму 413,6 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
так, це ж зовсім інша справа.
завтра піду зареєструю фірму.
чим краще займатися, підкажіть.