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Кабмін вніс зміни до програми пільгових кредитів "5-7-9%"

Кабмін змінив умови програми пільгових кредитів

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні вніс зміни до державної програми пільгового кредитування бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%"

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду.

"Сьогодні вдосконалюємо механізм отримання пільгових кредитів. Уточнюємо параметри розподілу підприємств на мікро-, малий та середній сегменти. Збільшуємо до 80% частку кредиту для новостворених підприємств, що може бути гарантована Фондом розвитку підприємництва", – оголосив прем’єр.

Він нагдав, що за час повномасштабної війни підприємці отримали майже 323 млрд грн доступних кредитів за програмою "5-7-9%".

За останніми даними Мінекономіки, від початку 2025 року бізнес отримав 15 252 пільгових кредити за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму 47,6 млрд грн. Від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 119,7 тис. кредитів на суму 413,6 млрд грн.

Автор: 

бізнес (1230) Кабмін (7846) кредит (3356) Шмигаль Денис (1543)


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ооо...
так, це ж зовсім інша справа.
завтра піду зареєструю фірму.
чим краще займатися, підкажіть.
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14.07.2025 16:04 Відповісти

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