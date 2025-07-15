Данія надаватиме супутниковий зв’язок українським військовим

Данія надаватиме Україні послуги супутникового зв'язку, необхідні для оборонних дій, через Європейське оборонне агентство.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Данії, передає Європейська правда.

У межах допомоги Україна отримає доступ до терміналів, які українські Сили оборони зможуть використовувати для встановлення надійного та захищеного супутникового зв'язку.

Міноборони Данії наголосило, що це "значно сприятиме здатності України продовжувати боротьбу за свободу проти незаконної російської агресії".

Послуги надаватимуться через Європейське оборонне агентство – установу Європейського Союзу, яка відповідає за співпрацю між державами-членами у сфері оборони. Відомство очікує, що інші країни ЄС наслідуватимуть приклад Данії.

У квітні стало відомо, що Німеччина деякий час фінансує доступ України до супутникової інтернет-мережі французької компанії Eutelsat, яка є альтернативою терміналам Starlink компанії американського мільярдера Ілона Маска.

До того повідомлялося, що Польща буде шукати альтернативи супутниковій мережі Starlink для України, якщо американська компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска виявиться ненадійним постачальником.