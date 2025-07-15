Умова для отримання коштів від ЄС: Уряд пропонує відновити конкурси на посади держслужбовців

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів та удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби".

Проєкт закону підготовано на виконання зобов'язань за Планом України, виконання яких є передумовою для отримання фінансування від ЄС за програмою Ukraine Facility на 2024-2027 роки, повідомляє пресслужба уряду.

Серед іншого, проєкт закону передбачає:

відновлення конкурсів на посади державної служби;

повноваження суб’єкта призначення приймати рішення щодо продовження проходження служби державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування, призначеними без конкурсу (для збереження часу та бюджетних ресурсів, а також збереження кадрового потенціалу (професійних та патріотичних осіб) на державній службі);

можливість призначення без обов’язкового конкурсного відбору на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, що знаходяться на територіях, де ведуться бойові дії;

запровадження механізмів кар’єрного просування державних службовців за результатами щорічного оцінювання;

запровадження пріоритету ветеранів і ветеранок при вступі на посади державної служби, за умови рівної професійної компетентності кандидатів;

включення до закону базових положень застосування інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах.

"У цілому законопроект спрямований на розбудову професійної державної служби, удосконалення конкурсної процедури на зайняття посад державної служби, процедур просування та звільнення, та їх узгодження з принципами державного управління ОЕСР (SIGMA), а також на відновлення конкурсів відповідно до Плану України", – зазначається у повідомленні.

Читайте також: Ukraine Facility: Україна виконала лише 3 з 11 запланованих кроків на другий квартал

Нагадаємо, конкурсний відбір кадрів на зайняття посад державної служби передбачений законом "Про державну службу". Проте з травня 2022 року конкурси на зайняття посад державної служби тимчасово призупинили через воєнний стан.