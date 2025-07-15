Псевдоволонтери незаконно ввезли в Україну декілька тисяч автомобілів для перепродажу, – Митна служба

Від початку року правоохоронці викрили кілька організованих угрупувань, які незаконно ввозили в Україну автомобілі для перепродажу під виглядом гуманітарної допомоги без сплати платежів до держбюджету.

Такі групи діяли під прикриттям благодійних організацій, які виявилися фіктивними, повідомляє Державна митна служба.

"Після ретельних перевірок, проведених Держмитслужбою у взаємодії з іншими державними органами, виявилося, що ці організації використовували волонтерський статус для прикриття незаконного імпорту автотранспорту. Під виглядом гуманітарної допомогти вони завезли для перепродажу в Україні декілька тисяч автомобілів", – зазначається у повідомленні.

За даними митниці, юридичними засновниками таких благодійних організацій зазвичай є особи з кримінальним минулим, мешканці тимчасово окупованих територій або люди, які взагалі не знали про свою "участь" у ввезенні гуманітарної допомоги. В одному з випадків, відповідно до документів, керівником благодійного фонду виявилася померла особа.

Водночас у Державній митній службі зауважують, що до встановлення цих фактів пропускали ввезені такими організаціями авто через кордон, адже гуманітарною допомогою товари визнаються за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення уповноваженими державними органами.

"У зловмисників були належним чином оформлені документи, тож "гуманітарні" транспортні засоби безперешкодно пройшли митне оформлення", – пояснили у відомстві, зауваживши, що за наявності ознак кримінального правопорушення Держмитслужба передає матеріали до правоохоронних органів.

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Як повідомлялося, у травні детективи Бюро економічної безпеки у Львівській області повідомили про підозру трьом особам за організацію незаконної схеми ввезення автівок під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.

У лютому детективи БЕБ викрили схему незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ у Чернівецькій області.