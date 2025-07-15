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Новини Воєнний стан Мобілізація
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Рада погодила продовження воєнного стану і мобілізації ще на 90 днів – до 5 листопада (оновлено)

Рада схвалила продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації

Рада схвалила продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів – до 5 листопада.

Законопроєкти №13471 та №13472 про затвердження відповідних указів президента на засіданні у вівторок підтримали 320 та 304 народних депутати відповідно, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").

Він зауважив, що це вже 16-те голосування за продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

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ВР (2913) парламент (1972) мобілізація (487) воєнний стан (139)


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Довбограй, коли демобілізація?
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15.07.2025 13:37 Відповісти
Все у мене лопнуло терпіння. Чому так Боневтік ненавидить Пороха, чого він вважає його більшим ворогом ніж кацапів ? Все дуже просто. Виявляється. ЗДОГАДАЛИСЬ ? Порох не піде на сдєлку з совістю. І на всі крадіжки, кримінали Боневтіка він очі не закриє. Ось і вся природа ненависті Боневтіка до ЄС. Його посадять. Знайдуть під землею і посадять. НАВІЧНО ! Тому він вчепився як кліщ у крісло, і буде воювати стільки, скільки потрібно, щоб знайти ПРІЄМНІКА (ситуація знайома ? З московії.) Зараз кожен українець для себе повинен визначитись, або ЧЕСТЬ та СПРАВЕДЛИВІСТЬ. Або слухати наших експертів, які "нєльзя оставлять пост голим!" Тоді якраз ми залишимось ГОЛИМИ !
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15.07.2025 14:15 Відповісти

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