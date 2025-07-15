Рада погодила продовження воєнного стану і мобілізації ще на 90 днів – до 5 листопада (оновлено)

Рада схвалила продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів – до 5 листопада.

Законопроєкти №13471 та №13472 про затвердження відповідних указів президента на засіданні у вівторок підтримали 320 та 304 народних депутати відповідно, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").

Він зауважив, що це вже 16-те голосування за продовження воєнного стану та загальної мобілізації.