Рада погодила продовження воєнного стану і мобілізації ще на 90 днів – до 5 листопада (оновлено)
Рада схвалила продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів – до 5 листопада.
Законопроєкти №13471 та №13472 про затвердження відповідних указів президента на засіданні у вівторок підтримали 320 та 304 народних депутати відповідно, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").
Він зауважив, що це вже 16-те голосування за продовження воєнного стану та загальної мобілізації.
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Гліб _
показати весь коментар15.07.2025 13:37 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
gr1959
показати весь коментар15.07.2025 14:15 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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