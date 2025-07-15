Виробництво зброї і "внутрішній економічний потенціал": Зеленський поставив нові задачі Свириденко і Федорову

Президент Володимир Зеленський назвав головними задачами оновленого складу Кабінету Міністрів на найближчі пів року збільшення виробництва зброї, проведення дерегуляції і вивільнення внутрішнього економічного потенціалу країни.

Про це голова держави повідомив на своїй сторінці у Facebook за підсумками наради з кандидаткою на посаду прем'єр-міністра Юлією Свириденко та Михайлом Федоровим, який може обійняти посаду першого віцепрем'єра у новому складі уряду.

"Готуємо перші кроки оновленого уряду. Деталізували завдання на наступні шість місяців. Головне – збільшити виробництво власної зброї в Україні, повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для Сил оборони України, провести відчутну дерегуляцію та вивільнити внутрішній економічний потенціал нашої країни, а також забезпечити повне виконання програм соціальної підтримки наших людей", – написав Зеленський.

За його словами, за результатами наради "визначили, які результати можуть бути досягнуті за перші пів року роботи нового уряду".

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Як повідомлялося, напередодні президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепремʼєр-міністерці – міністерці економіки Юлії Свириденко очолити Кабмін і визначив пріоритетні задачі нового уряду.

Він також запропонував чинному голові Кабінету Міністрів Денису Шмигалю очолити Міноборони.

Раніше Зеленський заявляв, що міністра оборони Рустема Умєрова можуть призначити послом до США, де мешкає його родина.