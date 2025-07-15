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Шмигаль написав заяву про відставку. Він очолює уряд найдовше в історії України

Денис Шмигаль подав у відставку

Денис Шмигаль написав заяву про відставку з посади премʼєр-міністра України.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, оприлюднивши фото заяви.

"Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави!" – написав голова уряду.

заява Шмигаля про відставку

Денис Шмигаль безперервно очолює Кабмін з 4 березня 2020 року і обіймає посаду прем'єра найдовше в історії України.

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Як повідомлялося, напередодні президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепремʼєр-міністерці – міністерці економіки Юлії Свириденко очолити Кабмін і визначив пріоритетні задачі нового уряду.

Він також запропонував чинному голові Кабінету Міністрів Денису Шмигалю очолити Міноборони.

Раніше Зеленський заявляв, що міністра оборони Рустема Умєрова можуть призначити послом до США, де мешкає його родина.

Автор: 

Кабмін (7852) відставка (204) Шмигаль Денис (1546)


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