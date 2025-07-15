Словаччина отримала пропозицію Єврокомісії для розблокування 18-го пакета санкцій проти Росії, – Фіцо

Європейська комісія надала додаткові гарантії Словаччині у зв'язку із запланованим повним припиненням імпорту російського газу до ЄС з 2028 року, в обмін на розблокування ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на сербську газету "Політика".

"ЄК запропонувала Словаччині гарантії у зв'язку з планами припинити постачання природного газу з Росії в обмін на підтримку чергового пакета санкцій проти Росії", – цитує газета слова Фіцо.

Словацький прем'єр заявив, що надішле пропозиції ЄК лідерам усіх політичних партій країни і чекатиме на їхню відповідь. При цьому він не уточнив, у чому полягає суть гарантій з боку Брюсселя.

Фіцо знову нагадав, що Словаччина не голосуватиме за нові санкції щодо Росії, якщо лише ЄК не надасть Братиславі хоча б мінімальну підтримку в разі схвалення "демагогічної і збиткової пропозиції" про припинення імпорту російського газу з 1 січня 2028 року.

Він нагадав, що голосування щодо чергового пакету санкцій має відбутися у вівторок або найближчими днями.

"Незважаючи на те, що мені дуже хотілося б якнайшвидше завершити цю сумну главу в діяльності ЄК, я все ж залишаю за собою можливість не підтримати новий пакет санкцій", – заявив Фіцо.

Що відомо про 18 пакет санкцій ЄС проти Росії?

Як повідомлялося, посли країн ЄС на засіданні Комітету постійних представників ЄС (Coreper) у Брюсселі 11 липня знову не змогли погодити нові санкції проти Росії через позицію Словаччини.

Відомо, що Словаччина наклала вето на 18-й пакет санкцій щодо Росії, запропонований Єврокомісією, не через зміст самого пакета, а тому, що її не влаштовує план Єврокомісії RePowerEU, який передбачає повну відмову від російських енергоносіїв до 2027 року.

При цьому Братислава не може заблокувати ухвалення цього плану, оскільки для цього не потрібно консенсусу, тому вона блокує санкції проти Росії, де необхідне одноголосне рішення всіх його країн-членів.

Нагадаємо, наприкінці червня тижня Європейська Рада продовжила чинні санкції проти Росії ще на пів року, проте не змогла ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії за розв’язану проти України війну. За інформацією ЗМІ, рішення відклали через позицію Словаччини та Угорщини.

4 липня посли країни Європейського Союзу (Coreper) вдруге розглянули питання ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії, проте не змогли його схвалити через позицію Словаччини.

У запропонованому Єврокомісією 18-му пакеті санкцій ЄС проти Росії пропонувалося запровадити обмеження проти дев’яти фізичних осіб та 33 юридичних осіб, а також знизити граничну ціну на російську нафту з $60 до $45 за барель та розширити обмеження щодо "тіньового флоту" РФ.

Єврокомісія також пропонує запровадити санкції проти проєктів "Північний потік 1" та "Північний потік 2", щоб унеможливити відновлення їх роботи, відключити ще 22 російських банки від SWIFT, запровадити санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, його дочірніх компаній та інвестиційних проєктів, а також заборонити експорт товарів до РФ на суму понад 2,5 мільярда євро на рік.