Майже весь вірменський коньяк у Росії виявився підробкою

85% вірменських коньяків, що поставляються на російський ринок, не відповідають чинним стандартам і є фальсифікатом.

Про це пише The Moscow Times із посиланнямна результати дослідження.

Загалом експерти вивчили 71 зразок вірменського коньяку, закупленого у федеральних торгових мережах. У вибірку увійшли напої восьми найбільших вірменських виробників.

У складі половини зразків (35 із 71) було знайдено спирт не виноградного походження.

Водночас у дослідженні наголошується, що в серпні минулого року частка фальсифікату серед вірменського коньяку становила 90%, але потім вона знизилася до 80% на фоні посилення контролю на кордонах. Проте тепер знову зросла.

"Ми бачимо, що виробники швидко адаптуються до нових заходів та продовжують фальсифікувати продукцію. Це навмисні дії, спрямовані на зниження собівартості, які ведуть до обману споживача і можуть загрожувати здоров'ю і навіть життю", – зазначається в дослідженні.

Основний потік контрафактного коньяку надходить на російський ринок через Грузію – головний сухопутний маршрут поставок із Вірменії до Росії.

У листопаді минулого року повідомлялося, що близько 60-70% коньяку, представленого на російському ринку, є фальсифікатом, виготовленим "з повним чи частковим порушенням" технології виробництва.

У липні цьогоріч стало відомо, що в Росії обвалилося виробництво горілки, а торік на одного росіянина припадало рекордні 5,3 літра.