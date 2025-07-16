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Новини
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Майже весь вірменський коньяк у Росії виявився підробкою

У Росії майже весь вірменський коньяк виявився підробкою

85% вірменських коньяків, що поставляються на російський ринок, не відповідають чинним стандартам і є фальсифікатом. 

Про це пише The Moscow Times із посиланнямна результати дослідження.

Загалом експерти вивчили 71 зразок вірменського коньяку, закупленого у федеральних торгових мережах. У вибірку увійшли напої восьми найбільших вірменських виробників.

У складі половини зразків (35 із 71) було знайдено спирт не виноградного походження

Водночас у дослідженні наголошується, що в серпні минулого року частка фальсифікату серед вірменського коньяку становила 90%, але потім вона знизилася до 80% на фоні посилення контролю на кордонах. Проте тепер знову зросла.

"Ми бачимо, що виробники швидко адаптуються до нових заходів та продовжують фальсифікувати продукцію. Це навмисні дії, спрямовані на зниження собівартості, які ведуть до обману споживача і можуть загрожувати здоров'ю і навіть життю", – зазначається в дослідженні.

Основний потік контрафактного коньяку надходить на російський ринок через Грузію – головний сухопутний маршрут поставок із Вірменії до Росії.

У листопаді минулого року повідомлялося, що близько 60-70% коньяку, представленого на російському ринку, є фальсифікатом, виготовленим "з повним чи частковим порушенням" технології виробництва.

У липні цьогоріч стало відомо, що в Росії обвалилося виробництво горілки, а торік на одного росіянина припадало рекордні 5,3 літра.

Автор: 

алкоголь (412) Вірменія (49) коньяк (24) підробка (77) росія (14676) фальсифікат (33)


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Топ коментарі
+4
кацапи переважно його не пьють, в них є бояришнік і склоомивач, а щодо того коньяку то у нас він також підробка як і грузинські якими заповнені полиці магазинів
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16.07.2025 09:39 Відповісти
+2
та давіть їх вже бульдозерами як турецькі помідори давили колись після збиття вашої сушки і ліквідації вашого посла (шпигуна) в Туреччині. )) нахріна видумувати цю всю дичину із тими "фальсифікатами"...
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16.07.2025 09:34 Відповісти
+2
Ми це вже проходили. Підробки виготовляють в місцях споживання. Достатьно зайти в пункти прийому склотари-- що приймають , те і підробляють.
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16.07.2025 11:42 Відповісти
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Так,а азербайджанські кавуни-то "самороб", соссія-впєрдє!
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16.07.2025 09:24 Відповісти
коньяк виробляють виключно в французькій провінції Шаранта - все інше 100% фальсифікат і навіть експертиз робити не потрібно
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16.07.2025 10:02 Відповісти
Та кацапай підійде. Там "боярішнік" заходе на ура
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16.07.2025 12:00 Відповісти
Вірменам приготуватися . Їхня черга
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16.07.2025 09:33 Відповісти
та давіть їх вже бульдозерами як турецькі помідори давили колись після збиття вашої сушки і ліквідації вашого посла (шпигуна) в Туреччині. )) нахріна видумувати цю всю дичину із тими "фальсифікатами"...
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16.07.2025 09:34 Відповісти
треба було дусту добавляти в бодягу кацапам
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16.07.2025 09:39 Відповісти
кацапи переважно його не пьють, в них є бояришнік і склоомивач, а щодо того коньяку то у нас він також підробка як і грузинські якими заповнені полиці магазинів
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16.07.2025 09:39 Відповісти
Хахаха,кто эту хрень еще может пить,нет такого понятия -"армянский коньяк" все это армянская бадяга для лохов.
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16.07.2025 09:40 Відповісти
В сенсі "майже весь в росії"? Він весь в усьому світі є підробкою "під коньяк".
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16.07.2025 09:53 Відповісти
Для аборигенів умовних мухосранська і козломордська це ніяка не пєчалька вони " благороднєє тармазной жідкасті" ніколи нічого не пили.
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16.07.2025 10:14 Відповісти
Нечего страшного,какая разница,где и по какому поводу здохнет кацап?!⚰️⚰️⚰️ Чем его меньше,тем в мире спокойней !🌞
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16.07.2025 10:16 Відповісти
Поддельный коньяк для поддельных русских,пусть бражку с кумысом пьют.
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16.07.2025 10:35 Відповісти
Майже весь вірменський коньяк у Росії виявився підробкою Джерело: https://censor.net/n3563466

а що з коньяком в Україні
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16.07.2025 10:44 Відповісти
Ми це вже проходили. Підробки виготовляють в місцях споживання. Достатьно зайти в пункти прийому склотари-- що приймають , те і підробляють.
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16.07.2025 11:42 Відповісти
На полиці магазину помітив грузинські, італійські і іспанські вина в однакових пляшках. Де їх роблять? Може в Китаї?
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16.07.2025 12:51 Відповісти
Звіздьож,не будуть вірмени фальсифікат поставлять в рашу.Самі кацапи в підвалі бояришника розводять і розпродають за вірменський коньяк
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16.07.2025 12:01 Відповісти
Красиво жить не запретишь🤭
Попив шмурдяку, з'їздив "на отдых в КНДР".
Головне пам'ятати про "госдолг США" і що "НАТО скоро развалится".
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16.07.2025 12:08 Відповісти
Так як і в Україні всі грузинські коньяки смердюча підробка.Спиртоган і крашанка есенція.Зарікся купляти,особливо в АТБ всі коньяки підробка.
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16.07.2025 12:37 Відповісти

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