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Новини
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Витрати держбюджету на соцвиплати зменшились за пів року на 30 мільярдів. У чому причина?

Витрати держбюджету на соцвиплати зменшились на 30 мільярдів

У першому півріччі 2025 року на соцвиплати, що здійснюється Мінсоцполітики, було використано 191,5 млрд гривень з держбюджету.

Всі виплати профінансовані вчасно та у повному обсязі, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Втім, спрямована на соцвиплати у першій половині 2025 року сума на 29,6 млрд грн менша, ніж у першому півріччі 2024 року (221,1 млрд грн), свідчать дані Мінфіну. Частково це може пояснюватися зменшенням витрат на фінансування дефіциту Пенсійного фонду, а також скороченням допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Зокрема, видатки на соцвиплати у першому півріччі 2025 року спрямували за такими напрямками:

  • 113,5 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду (136,9 млрд грн у першому півріччі 2024 року);
  • 32,8 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, з яких відповідні допомоги отримали понад 750 тис. осіб, зокрема із числа ВПО (38,5 млрд грн за аналогічний період минулого року, тоді допомогу отримували понад 1 млн сімей ВПО);
  • 7,1 млрд грн – на підтримку понад 170 тис. малозабезпечених сімей (7,7 млрд грн у першому півріччі 2024 року);
  • 24,9 млрд грн – надання пільг і житлових субсидій громадянам, які отримали понад 2,7 млн домогосподарств отримувачів пільг і житлових субсидій (24,4 млрд грн у першому півріччі минулого року, тоді субсидії і пільги отримували понад 3,2 млн родин);
  • 11 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім’ї, які спрямовані на виплату соціальних допомог більше чим 570 тис. отримувачам (11,8 млрд грн у першому півріччі 2024 року);
  • 2,2 млрд гривень – на соціальний захист осіб з інвалідністю (1,8 млрд грн).

Як повідомлялося, загалом у 2024 році на соцвиплати з державного бюджету України було спрямовано 447,9 млрд грн. У тому числі 274,7 млрд грн – на виплату пенсій.

Автор: 

держбюджет (1615) Мінфін (2968) Пенсійний фонд (424) соцвиплати (144)


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А шмигаля, не питали?? Він же числився керовніком УРЯДУ!!?? Звітувати ж, має шмигаль, за Заноном у ВРУ!!?!
Це ж їх «здобутки», які продовжить чергова дивна група осіб з Будинку Уряду!
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16.07.2025 10:57 Відповісти
Ни хрена себе, минус почти 15 процентов плюс инфляция - получается сокращение на треть.А на сколько сократили финансирование этого министерства и сколько штатных единиц сократили?
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16.07.2025 11:04 Відповісти
Відмінили пільги чорнобильцям, навіть інвалідам чорнобиля на оплату комунальних послуг згідно постанови КМУ, порушивши тим самим чорнобильський закон.
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16.07.2025 11:18 Відповісти

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