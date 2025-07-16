В Україні падає попит на пальне: Продажі на АЗС зменшились за пів року на 7%

У першому півріччі 2025 року продажі пального (бензин, дизель, автогаз) на заправних станціях становили 3,62 млрд літрів, що на майже 7% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Водночас сумарна вартість реалізованого пального майже не змінилася і становила 182,9 млрд грн, повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані Державної податкової служби України.

Порівняно із попереднім роком, зниження продажів пального у першому півріччі поточного року спостерігалося у кожній області.

Найгірша ситуація – на Одещині (-18%), у Херсонській (-16%) та Кіровоградській (-15%) областях.

Водночас лідером за обсягами реалізованого пального традиційно залишається Київська область (785,7 млн л, -1%), яка одна пролила більше, ніж сумарно Дніпропетровська (308,6 млн л, -10%) і Львівська (289,7 млн л, -4%).

У Києві продажі пального порівняно з першим півріччям 2024 року не змінилися і становили 379,5 млн л, а виторг мереж АЗС збільшився на 8% (19,8 млрд грн).

Обсяги реалізованого пального на АЗС у першому півріччі 2024/2025 р., млн л

Область Перше півріччя 2024 р. Перше півріччя 2025 р. Зміна Вінницька 181,5 163,4 -10% Волинська 120,4 134,1 11% Дніпропетровська 342,5 308,6 -10% Донецька 42,4 26,1 -38% Житомирська 152,2 144,6 -5% Закарпатська 132,1 124,0 -6% Запорізька 75,8 72,5 -4% Івано-Франківська 102,3 99,3 -3% Київська 795,9 785,7 -1% Кіровоградська 92,8 78,8 -15% Львівська 302,9 289,7 -4% Миколаївська 101,9 92,3 -9% Одеська 261,6 214,1 -18% Полтавська 182,7 171,0 -6% Рівненська 122,1 119,3 -2% Сумська 78,1 71,7 -8% Тернопільська 88,9 87,2 -2% Харківська 209,0 187,8 -10% Херсонська 11,6 9,7 -16% Хмельницька 128,5 119,1 -7% Черкаська 161,5 153,4 -5% Чернівецька 90,8 77,7 -14% Чернігівська 99,8 95,0 -5% Загалом 3 877,3 3 624,9 -7%

Нагадаємо, 2 вересня минулого року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає підвищення ставок акцизного податку на пальне до європейського рівня до 1 січня 2028 року.

Згідно з графіком, на бензини ставки акцизу зростатимуть наступним чином: з 1 вересня 2024 року – до 242,6 євро /1 000 л, з 2025 року – до 271,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 300,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 329,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 359 євро/1 000 л.

На дизпальне: з 1 вересня 2024 року – до 177,6 євро/1 000 л, з 2025 року – до 215,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 253,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 291,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 330 євро/1 000 л.

На скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном): з 1 вересня 2024 року – до 148 євро/1 000 л, з 2025 року – до 173 євро/1 000 л, з 2026 року – до 198 євро/1 000 л, з 2027 року – до 223 євро/1 000 л, з 2028 року – до 250 євро/1 000 л.

Детальніше читайте в колонці "Підвищення акцизів на пальне. Що буде із цінами?".