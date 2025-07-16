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Новини Ціни на бензин
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В Україні падає попит на пальне: Продажі на АЗС зменшились за пів року на 7%

Продажі на АЗС зі пів року зменшились на 7%

У першому півріччі 2025 року продажі пального (бензин, дизель, автогаз) на заправних станціях становили 3,62 млрд літрів, що на майже 7% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Водночас сумарна вартість реалізованого пального майже не змінилася і становила 182,9 млрд грн, повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані Державної податкової служби України.

Порівняно із попереднім роком, зниження продажів пального у першому півріччі поточного року спостерігалося у кожній області.

Найгірша ситуація – на Одещині (-18%), у Херсонській (-16%) та Кіровоградській (-15%) областях.

Водночас лідером за обсягами реалізованого пального традиційно залишається Київська область (785,7 млн л, -1%), яка одна пролила більше, ніж сумарно Дніпропетровська (308,6 млн л, -10%) і Львівська (289,7 млн л, -4%).

У Києві продажі пального порівняно з першим півріччям 2024 року не змінилися і становили 379,5 млн л, а виторг мереж АЗС збільшився на 8% (19,8 млрд грн).

Обсяги реалізованого пального на АЗС у першому півріччі 2024/2025 р., млн л

Область

Перше півріччя 2024 р.

Перше півріччя 2025 р.

Зміна

Вінницька

181,5

163,4

-10%

Волинська

120,4

134,1

11%

Дніпропетровська

342,5

308,6

-10%

Донецька

42,4

26,1

-38%

Житомирська

152,2

144,6

-5%

Закарпатська

132,1

124,0

-6%

Запорізька

75,8

72,5

-4%

Івано-Франківська

102,3

99,3

-3%

Київська

795,9

785,7

-1%

Кіровоградська

92,8

78,8

-15%

Львівська

302,9

289,7

-4%

Миколаївська

101,9

92,3

-9%

Одеська

261,6

214,1

-18%

Полтавська

182,7

171,0

-6%

Рівненська

122,1

119,3

-2%

Сумська

78,1

71,7

-8%

Тернопільська

88,9

87,2

-2%

Харківська

209,0

187,8

-10%

Херсонська

11,6

9,7

-16%

Хмельницька

128,5

119,1

-7%

Черкаська

161,5

153,4

-5%

Чернівецька

90,8

77,7

-14%

Чернігівська

99,8

95,0

-5%

Загалом

3 877,3

3 624,9

-7%

Нагадаємо, 2 вересня минулого року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає підвищення ставок акцизного податку на пальне до європейського рівня до 1 січня 2028 року.

Згідно з графіком, на бензини ставки акцизу зростатимуть наступним чином: з 1 вересня 2024 року – до 242,6 євро /1 000 л, з 2025 року – до 271,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 300,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 329,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 359 євро/1 000 л.

На дизпальне: з 1 вересня 2024 року – до 177,6 євро/1 000 л, з 2025 року – до 215,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 253,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 291,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 330 євро/1 000 л.

На скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном): з 1 вересня 2024 року – до 148 євро/1 000 л, з 2025 року – до 173 євро/1 000 л, з 2026 року – до 198 євро/1 000 л, з 2027 року – до 223 євро/1 000 л, з 2028 року – до 250 євро/1 000 л.

Детальніше читайте в колонці "Підвищення акцизів на пальне. Що буде із цінами?".

Автор: 

АЗС (1602) бензин (1117) дизпаливо (1288) РРО (30)


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Не попит на пальне падає, а зубожіння народу росте. Не по карману ваші ціни на заправках.
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16.07.2025 11:51 Відповісти
люди залишають країну масово.
тільки у Києві думають, що все йде по плану
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16.07.2025 12:28 Відповісти
Передусім,на авто їздять на роботу,здебільшого для того й купують авто
Чи багато їх працюючих,порівняно з часами "бариги"?
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16.07.2025 12:05 Відповісти
Велика кількість знайомих з сім'ями назавжди виїхали за кордон, хто тут буде заправлятися, судді, прокурори-інваліди та мєнти.
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16.07.2025 12:14 Відповісти
Зубожілий мудрий нарід пересідає на електровози...
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16.07.2025 13:19 Відповісти

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