В Україні падає попит на пальне: Продажі на АЗС зменшились за пів року на 7%
У першому півріччі 2025 року продажі пального (бензин, дизель, автогаз) на заправних станціях становили 3,62 млрд літрів, що на майже 7% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Водночас сумарна вартість реалізованого пального майже не змінилася і становила 182,9 млрд грн, повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані Державної податкової служби України.
Порівняно із попереднім роком, зниження продажів пального у першому півріччі поточного року спостерігалося у кожній області.
Найгірша ситуація – на Одещині (-18%), у Херсонській (-16%) та Кіровоградській (-15%) областях.
Водночас лідером за обсягами реалізованого пального традиційно залишається Київська область (785,7 млн л, -1%), яка одна пролила більше, ніж сумарно Дніпропетровська (308,6 млн л, -10%) і Львівська (289,7 млн л, -4%).
У Києві продажі пального порівняно з першим півріччям 2024 року не змінилися і становили 379,5 млн л, а виторг мереж АЗС збільшився на 8% (19,8 млрд грн).
Обсяги реалізованого пального на АЗС у першому півріччі 2024/2025 р., млн л
|
Область
|
Перше півріччя 2024 р.
|
Перше півріччя 2025 р.
|
Зміна
|
Вінницька
|
181,5
|
163,4
|
-10%
|
Волинська
|
120,4
|
134,1
|
11%
|
Дніпропетровська
|
342,5
|
308,6
|
-10%
|
Донецька
|
42,4
|
26,1
|
-38%
|
Житомирська
|
152,2
|
144,6
|
-5%
|
Закарпатська
|
132,1
|
124,0
|
-6%
|
Запорізька
|
75,8
|
72,5
|
-4%
|
Івано-Франківська
|
102,3
|
99,3
|
-3%
|
Київська
|
795,9
|
785,7
|
-1%
|
Кіровоградська
|
92,8
|
78,8
|
-15%
|
Львівська
|
302,9
|
289,7
|
-4%
|
Миколаївська
|
101,9
|
92,3
|
-9%
|
Одеська
|
261,6
|
214,1
|
-18%
|
Полтавська
|
182,7
|
171,0
|
-6%
|
Рівненська
|
122,1
|
119,3
|
-2%
|
Сумська
|
78,1
|
71,7
|
-8%
|
Тернопільська
|
88,9
|
87,2
|
-2%
|
Харківська
|
209,0
|
187,8
|
-10%
|
Херсонська
|
11,6
|
9,7
|
-16%
|
Хмельницька
|
128,5
|
119,1
|
-7%
|
Черкаська
|
161,5
|
153,4
|
-5%
|
Чернівецька
|
90,8
|
77,7
|
-14%
|
Чернігівська
|
99,8
|
95,0
|
-5%
|
Загалом
|
3 877,3
|
3 624,9
|
-7%
Нагадаємо, 2 вересня минулого року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає підвищення ставок акцизного податку на пальне до європейського рівня до 1 січня 2028 року.
Згідно з графіком, на бензини ставки акцизу зростатимуть наступним чином: з 1 вересня 2024 року – до 242,6 євро /1 000 л, з 2025 року – до 271,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 300,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 329,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 359 євро/1 000 л.
На дизпальне: з 1 вересня 2024 року – до 177,6 євро/1 000 л, з 2025 року – до 215,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 253,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 291,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 330 євро/1 000 л.
На скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном): з 1 вересня 2024 року – до 148 євро/1 000 л, з 2025 року – до 173 євро/1 000 л, з 2026 року – до 198 євро/1 000 л, з 2027 року – до 223 євро/1 000 л, з 2028 року – до 250 євро/1 000 л.
Детальніше читайте в колонці "Підвищення акцизів на пальне. Що буде із цінами?".
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