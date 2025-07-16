БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Новий Кабмін
108 1

Рада відправила Шмигаля у відставку. Він очолював уряд найдовше в історії України

Рада відправила уряд Шмигаля у відставку

Верховна Рада звільнила Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра України.

Відставку голови уряду та всього Кабміну підтримав 261 депутат, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").

Він додав, що голосування за призначення нового прем'єр-міністра та оновленого складу уряду відбудеться завтра.

Як повідомлялося, напередодні Денис Шмигаль написав заяву про відставку з посади голови уряду. Він безперервно очолював Кабмін з 4 березня 2020 року і обіймав посаду прем'єра найдовше в історії України.

Читайте також: Зеленський міняє Кабмін: Президент запропонував очолити уряд Юлії Свириденко (оновлено)

Як повідомлялося, напередодні президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепремʼєр-міністерці – міністерці економіки Юлії Свириденко очолити Кабмін і визначив пріоритетні задачі нового уряду.

Він також запропонував чинному голові Кабінету Міністрів Денису Шмигалю очолити Міноборони.

Раніше Зеленський заявляв, що міністра оборони Рустема Умєрова можуть призначити послом до США, де мешкає його родина.

Автор: 

Кабмін (7858) відставка (205) Шмигаль Денис (1547)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І був самий безтолковий прем"єр: парламентсько-президентська республіка, а він - влади має ноль фактично)))
показати весь коментар
16.07.2025 18:04 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 