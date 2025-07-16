Рада відправила Шмигаля у відставку. Він очолював уряд найдовше в історії України

Верховна Рада звільнила Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра України.

Відставку голови уряду та всього Кабміну підтримав 261 депутат, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").

Він додав, що голосування за призначення нового прем'єр-міністра та оновленого складу уряду відбудеться завтра.

Як повідомлялося, напередодні Денис Шмигаль написав заяву про відставку з посади голови уряду. Він безперервно очолював Кабмін з 4 березня 2020 року і обіймав посаду прем'єра найдовше в історії України.

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Як повідомлялося, напередодні президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепремʼєр-міністерці – міністерці економіки Юлії Свириденко очолити Кабмін і визначив пріоритетні задачі нового уряду.

Він також запропонував чинному голові Кабінету Міністрів Денису Шмигалю очолити Міноборони.

Раніше Зеленський заявляв, що міністра оборони Рустема Умєрова можуть призначити послом до США, де мешкає його родина.