Через нові податки для видобувної промисловості без роботи можуть лишитися десятки тисяч людей, – промисловці

Підвищення вдвічі земельного податку для гірничодобувних підприємств, та надання дозволу Державній податковій службі позасудово припиняти спецдозволи на надрокористування через податковий борг від 3 тис. грн призведе до зупинки українських добувних підприємств, а відтак – залишить без роботи десятки тисяч людей.

Про це заявив голова Федерації металургів Сергій Біленький, коментуючи податкові правки, які запропонував Податковий комітет Верховної Ради.

"Промисловці підписали звернення до голови Верховної Ради, до голів парламентських фракцій та груп щодо того, що проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з ухваленням закону України "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення" потребує відхилення і суттєво доопрацювання. Підвищення земельного податку в середньому в 2,6 раза вкрай негативно вплине на і без того складний стан нашої промисловості. У нас зараз підприємства на межі виживання. Деякі, які до цього десятиліттями стало працювали та приносили державі податки, приносили в країну валютну виручку та давали людям роботу, вже зупинилися", – наголосив Біленький.

Він зауважив, що підприємства в Україні зараз несуть значні додаткові логістичні витрати, пов'язані зі здорожчанням морського фрахту, а також стикаються з браком працівників через мобілізацію.

Крім того, промисловість втратила доступ до зовнішнього фінансування через військові ризики.

"Говорити, що наша промисловість може витримати чергове підвищення податків, – це просто недержавницька позиція. Окрім земельного податку, гірничодобувні підприємства сплачують податок на прибуток, рентну плату та плату за розміщення малонебезпечних відходів гірничодобувної промисловості. Тобто фактично за одне й те саме ми платимо чотири податки", – зазначив Біленький.

За його словами, наразі у промисловості немає навіть мінімального запасу міцності, тому чергове підвищення податків призведе до закриття підприємств, що може спричинити зростання соціального напруження.

"Це може призвести до фактичної зупинки підприємств, які є містоутворюючими. Люди втратять останній шанс заробити собі на життя в цих регіонах. Якщо зупиняється гірничодобувне підприємство, за ним зупиняться металургійні та коксохімічні. І просто ми втратимо цілу групу галузей – а це понад 200 тис. людей, які просто залишаться без роботи. Держава втратить величезні податки. Тобто, у виграші не залишається ніхто – хіба що наш ворог. Тому ми дуже просимо все-таки народних депутатів виважено підходити до подібних ініціатив. І стосовно цього конкретного проєкту закону ми не бачимо можливості його підтримки", – резюмував Біленький.

Раніше у Європейській Бізнес Асоціації також заявили, що підвищення земельного податку для гірничодобувних підприємств та позасудове припинення спецдозволів на надрокористування матимуть вкрай негативні наслідки для видобувної галузі та відкривають шляхи до корупційних зловживань.