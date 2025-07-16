Розрив між ресурсами Фонду підтримки енергетики України та потребами енергокомпаній становить 617 мільйонів євро

Розрив між наявними ресурсами Фонду підтримки енергетики України, який починаючи з квітня 2022 року мобілізував понад 1,16 млрд євро, та пріоритетними потребами енергокомпаній становить приблизно 617 млн євро.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України.

Там нагадали, що від початку своєї роботи Фонд мобілізував кошти від більш ніж 33 донорів, що дозволило укласти понад 790 контрактів на постачання та укласти зобов'язань на суму 669 млн євро.

Поставка здійснювалася понад 50 українським енергетичним компаніям у 21 регіоні України.

"Секретаріат закликає всіх донорів збільшити свої внески, оскільки наразі розрив між наявними ресурсами Фонду та пріоритетними потребами становить близько 617 млн євро", – зазначили в Міненерго.

У середині березня повідомлялося, що дефіцит Фонду підтримки енергетики України в заявках, поданих українськими енергетичними компаніями, становить майже $500 млн.

До того стало відомо, що Фонд підтримки енергетики України за три роки повномасштабної війни підтримав відновлення 2 ГВт генерувальних потужностей, а також профінансував закупівлю генераторів, турбін, систем керування, високовольтного обладнання та інших критично важливих компонентів.