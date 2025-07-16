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Новини
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"Сталева мрія" в Римі: "Метінвест" Ахметова представив на URC унікальні проєкти відбудови понівечених війною українських міст

Компанія "Метінвест" представила чотири унікальні концепції відновлених кварталів "Сталева мрія" – для Бахмута, Маріуполя, Тростянця та Глухова. Їх презентували на міжнародній конференції Ukraine Recovery Conference 2025 у Римі. 

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Під час конференції три з чотирьох концепцій – Бахмут-Гоща, Маріуполь-Біла Церква та Тростянець – були представлені в Римі безпосередньо мерами міст у павільйоні громад. Вони стали платформою для перемовин з донорами, фондами та потенційними інвесторами.

Проєкт викликав зацікавленість: уже призначено серію зустрічей із представниками державних інституцій та міжнародних структур, які розглядають можливість підтримки його реалізації.

"Для Тростянця "Сталева мрія" – це потужний та дієвий інструмент, який дозволив нам вийти на новий рівень переговорів із міжнародними партнерами. Наявність такого детального плану – це саме те, чого очікують від нас на міжнародній арені. Цей підхід має потенціал стати драйвером для всієї Сумської області", – заявив мер Тростянця Юрій Бова.

"Сталева мрія" – це універсальна концепція, яка дає змогу швидко й безпечно відновити інфраструктуру. Вона базується на трьох сталевих технологіях: модуль, каркас і платформа. Фахівці компанії розробили понад 200 типових проєктів житлової та соціальної інфраструктури, які вже можна втілювати у життя.

Керівниця напряму зовнішніх проєктів "Метінвест Січсталі" Тетяна Скрипка, показала, як втілюються проєкти "Сталевої мрії" на практиці.

Зокрема, у Глухові буде реалізована концепція "Коло життя" – в ній передбачені паркові зони, які об'єднують людей та інтегрують освіту з природою. У Тростянці – "Точка єдності", яка об'єднає промислову, культурну та екологічну спадщину міста в єдину екосистему.

Для переселенців із Маріуполя в Білій Церкві "Метінвест" розробив концепцію "Лінії життя" – це тематичні шляхи, які перетворюють простір на живу соціальну мережу. А для громади Бахмута в Гощі – відтворення ідентичності рідного міста за допомогою знайомого зонування та символічних елементів, як-от Алея Троянд.

Проєктування цих кварталів стартує вже в цьому році.

"Метінвест" пропонує повноцінну дорожню карту для громад – від концепції до експлуатації. Компанія надає не лише типові проєкти, а й допомогу в пошуку фінансування, оформленні документації та запуску будівництва.

"Ми не пропонуємо лише ідеї. Ми пропонуємо чіткий, покроковий план дій і відкриту платформу партнерства", – підкреслила Скрипка.

Автор: 

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Пішла жара.
Цікавий момент. Шмигаль - людина ахметки. З урахуванням того, що ахметов ще й «марахфон» покинув, виходить, що зеля та єрмак уже стільки напи#дили, що можуть «подвинути» і старий олігархат. Чекаєм якусь «несподіванку» з пінчуковськими. З тим же притулою.
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16.07.2025 17:35 Відповісти
шмигаль вдвічі підвищив тарифи на електроєнергію для населення ..ну щоб його босс -Ахметов ... долларовий мілліардер і власник обласних енергокомпаній... не збіднів..прибутки ахметову..
збитки -наріду
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16.07.2025 17:36 Відповісти
А може сталева мрія замість цього хайпшоу закупила б пару тисяч дронів? Яка відбудова, вони в якому вимірі живуть?
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16.07.2025 17:37 Відповісти
А ОСЬ І ВЕЛИКИЙ ВІДБУДОВНИК ВИТКНУВСЯ🤣🤣🤣
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16.07.2025 17:38 Відповісти
Сподобалось йому будувати халабуди для переселенців в яких ніхто не жив.
Одна із різновидностей великого крадівництва
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16.07.2025 17:41 Відповісти
І ця донецько-бандитська падла вже тягне ручата до грошей. Спочатку воно засрало свій регіон та Київ, потім воно просрало свій регіон, а заразвоно пАртриЕт куев підзаробити хоче. Де твій виводок сучий? Синуля сому не у СОУ? Воно шо, срется з народження чи сикливий утирок ховается у мати під сракою?
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16.07.2025 17:51 Відповісти
Де твій виводок сучий?
_______________________________
Шмигаль, Єрмак, Стефанішина, ЗЕленський
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16.07.2025 17:56 Відповісти
Так, перелік з таким запитанням можно продовжувати.....
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16.07.2025 18:15 Відповісти
... тепер треба дослідити статки ахмета,( і не тільки його а всіх олігархів),нехай він заплатить податки,продасть замки, яхти і починає працювати на Україну.
Світ же ж знає добре нашу мафію !
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16.07.2025 18:01 Відповісти

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