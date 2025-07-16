"Сталева мрія" в Римі: "Метінвест" Ахметова представив на URC унікальні проєкти відбудови понівечених війною українських міст

Компанія "Метінвест" представила чотири унікальні концепції відновлених кварталів "Сталева мрія" – для Бахмута, Маріуполя, Тростянця та Глухова. Їх презентували на міжнародній конференції Ukraine Recovery Conference 2025 у Римі.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Під час конференції три з чотирьох концепцій – Бахмут-Гоща, Маріуполь-Біла Церква та Тростянець – були представлені в Римі безпосередньо мерами міст у павільйоні громад. Вони стали платформою для перемовин з донорами, фондами та потенційними інвесторами.

Проєкт викликав зацікавленість: уже призначено серію зустрічей із представниками державних інституцій та міжнародних структур, які розглядають можливість підтримки його реалізації.

"Для Тростянця "Сталева мрія" – це потужний та дієвий інструмент, який дозволив нам вийти на новий рівень переговорів із міжнародними партнерами. Наявність такого детального плану – це саме те, чого очікують від нас на міжнародній арені. Цей підхід має потенціал стати драйвером для всієї Сумської області", – заявив мер Тростянця Юрій Бова.

"Сталева мрія" – це універсальна концепція, яка дає змогу швидко й безпечно відновити інфраструктуру. Вона базується на трьох сталевих технологіях: модуль, каркас і платформа. Фахівці компанії розробили понад 200 типових проєктів житлової та соціальної інфраструктури, які вже можна втілювати у життя.

Керівниця напряму зовнішніх проєктів "Метінвест Січсталі" Тетяна Скрипка, показала, як втілюються проєкти "Сталевої мрії" на практиці.

Зокрема, у Глухові буде реалізована концепція "Коло життя" – в ній передбачені паркові зони, які об'єднують людей та інтегрують освіту з природою. У Тростянці – "Точка єдності", яка об'єднає промислову, культурну та екологічну спадщину міста в єдину екосистему.

Для переселенців із Маріуполя в Білій Церкві "Метінвест" розробив концепцію "Лінії життя" – це тематичні шляхи, які перетворюють простір на живу соціальну мережу. А для громади Бахмута в Гощі – відтворення ідентичності рідного міста за допомогою знайомого зонування та символічних елементів, як-от Алея Троянд.

Проєктування цих кварталів стартує вже в цьому році.

"Метінвест" пропонує повноцінну дорожню карту для громад – від концепції до експлуатації. Компанія надає не лише типові проєкти, а й допомогу в пошуку фінансування, оформленні документації та запуску будівництва.

"Ми не пропонуємо лише ідеї. Ми пропонуємо чіткий, покроковий план дій і відкриту платформу партнерства", – підкреслила Скрипка.