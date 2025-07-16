"єКнига": Молоді українці за пів року витратили понад 91 мільйон гривень на книжки

18-річні українці та українки станом на 1 липня цього року витратили понад 91 млн грн на придбання книжок у межах державної програми "єКнига".

Про це йдеться в повідомленні Українського інституту книги.

Усього з початку 2025 року молодь придбала книжок на 91,53 млн грн.

Держава надає фінансову підтримку на купівлю книжок українською мовою в паперовому, електронному та аудіоформаті всім 18-річним громадянам, які зараз перебувають як в Україні, так і за кордоном.

Серед отримувачів допомоги переважають жінки: 64,9% користувачів, які активували й витратили кошти за програмою, становлять молоді жінки, тоді як чоловіки – 35,1%.

Найбільша частка витрат припала на інтернет-книгарні – 62,18% від загальної суми, що становить 56,91 млн грн. Водночас 277 стаціонарних книгарень по всій Україні отримали 34,61 млн грн (тобто 37,82% витрат за програмою).

В УІК зазначили, що після активного старту програми у січні та лютому, коли надходила велика кількість заявок від 18-річних, починаючи з березня 2025 року програма вийшла на стабільний темп – близько 3 тис. нових заяв щотижня.

Близько 20,12% учасників програми отримали гроші за програмою на картку, але не скористалися можливістю придбати книжки.

"Причини цього явища можуть бути різні, зокрема незнання про часові обмеження (гроші за програмою можна витратити протягом трьох місяців від моменту зарахування). Невикористані кошти повторно спрямовуються на реалізацію програми – передаються наступним 18-річним отримувачам, які зареєструвались у програмі", – пояснили в УІК.

"єКнига" – це програма державної підтримки, в межах якої українці й українки, яким виповнилося 18 років, можуть протягом року отримати допомогу від держави на купівлю книжок. Сума цієї допомоги – 908,4 грн. Кошти протягом трьох місяців можна використати виключно на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою в книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі.

Нагадаємо, в грудні минулого року в Україні стартувала послуга "єКнига".

У квітні цього року повідомлялося, що державна допомога в межах програми "єКнига" вже склала 109 млн грн, із яких майже 68 млн грн фактично витрачено на придбання книжок.