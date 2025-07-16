Арахамія оприлюднив перелік кандидатів в уряд Свириденко

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія оприлюднив перелік кандидатур на посади у новому уряді, який має очолити Юлія Свириденко.

Про це він повідомив у Telegram за підсумками засідання фракції за участі президента Володимира Зеленського, керівника ОП Андрія Єрмака, спікера парламенту Руслана Стефанчука та першого віцеспікера Олександра Корнієнка.

Він нагадав, що президент запропонував Юлії Свириденко очолити уряд.

"Ми у фракції підтримуємо її кандидатуру, добре знаємо Юлію Свириденко по роботі як фахову і професійну людину, яка здатна очолити уряд у такий складний період", – написав Арахамія.

Він додав, що на засіданні фракції також представили кандидатів на посади в Кабміні. Арахамія зауважив, що це як нові люди, так і ті, які вже обіймали посади у попередньому складі уряду:

Юлія Свириденко – прем’єр-міністр;

Михайло Федоров – перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації;

Олексій Кулеба – віцепрем’єр-міністр – міністр розвитку інфраструктури та територій;

Тарас Качка – віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;

Матвій Бідний – міністр молоді та спорту;

Герман Галущенко – міністр юстиції;

Світлана Гринчук – міністр енергетики;

Денис Улютін – міністр соціальної політики, сім’ї та єдності;

Наталія Калмикова – міністр ветеранів;

Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ;

Оксен Лісовий – міністр освіти і науки;

Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я;

Сергій Марченко – міністр фінансів;

Андрій Сибіга – міністр закордонних справ;

Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства;

Денис Шмигаль – міністр оборони.

"Верховна Рада розгляне зазначені кандидатури на найближчому засіданні. Консультації щодо кандидата на посаду міністра культури ще тривають", – додав Арахамія.

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Як повідомлялося, у середу, 16 липня, Верховна Рада звільнила Дениса Шмигаля з посади прем'єр-міністра України. Він очолював Кабмін з 4 березня 2020 року і обіймав посаду прем'єра найдовше в історії України.

Напередодні президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепремʼєр-міністерці – міністерці економіки Юлії Свириденко очолити Кабмін і визначив пріоритетні задачі нового уряду.

Він також запропонував чинному голові Кабінету Міністрів Денису Шмигалю очолити Міноборони.

Раніше Зеленський заявляв, що міністра оборони Рустема Умєрова можуть призначити послом до США, де мешкає його родина.