Фіцо продовжує шантажувати ЄС: Словаччина блокуватиме нові санкції, доки не отримає російський газ

Словаччина вимагатиме відкласти голосування щодо 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії доти, поки не отримає дозволу продовжувати купувати російський газ після 2027 року.

Про це йдеться у листі премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо на адресу президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, текст якого він оприлюднив у соцмережі Х.

У листі він різко розкритикував пропозицію Єврокомісії повністю відмовитися від імпорту російського газу після 1 січня 2028 року в межах стратегії REPowerEU.

"Словацька Республіка ніколи не підтримуватиме REPowerEU у постачанні газу, оскільки це зашкодить словацьким домогосподарствам та економіці", – наголосив Фіцо.

Водночас він визнав, що Словаччина не може заблокувати ухвалення стратегії REPowerEU, яка передбачає відмову від російських енергоносіїв, тому країна блокуватиме нові санкції проти Росії.

"Я повністю усвідомлюю, що Словацька Республіка не може скористатися своїм правом вето щодо пропозиції REPowerEU. Ми вважаємо цю пропозицію санкцією і тому природно пов'язуємо її із запропонованим 18-м пакетом санкцій проти Російської Федерації. Тому ми очікуємо, що голосування щодо 18-го пакету може відбутися лише після того, як будуть вирішені суттєві ризики, пов'язані з REPowerEU у сфері постачання газу з 2028 року", – заявив Фіцо.

Як повідомлялося, цього тижня Словаччина знову заблокувала ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії, який планували схвалити на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС 15 липня.

Що відомо про 18 пакет санкцій ЄС проти Росії?

Відомо, що Словаччина наклала вето на 18-й пакет санкцій щодо Росії, запропонований Єврокомісією, не через зміст самого пакета, а тому, що її не влаштовує план Єврокомісії RePowerEU, який передбачає повну відмову від російських енергоносіїв до 2027 року.

При цьому Братислава не може заблокувати ухвалення цього плану, оскільки для цього не потрібно консенсусу, тому вона блокує санкції проти Росії, де необхідне одноголосне рішення всіх його країн-членів.

Нагадаємо, наприкінці червня тижня Європейська Рада продовжила чинні санкції проти Росії ще на пів року, проте не змогла ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії за розв’язану проти України війну. За інформацією ЗМІ, рішення відклали через позицію Словаччини та Угорщини.

4 липня та 11 липня посли країни Європейського Союзу (Coreper) поверталися до питання 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії, проте не змогли його схвалити через позицію Словаччини.

У запропонованому Єврокомісією 18-му пакеті санкцій ЄС проти Росії пропонувалося запровадити обмеження проти дев’яти фізичних осіб та 33 юридичних осіб, а також знизити граничну ціну на російську нафту з $60 до близько $45 за барель та розширити обмеження щодо "тіньового флоту" РФ.

Єврокомісія також пропонує запровадити санкції проти проєктів "Північний потік 1" та "Північний потік 2", щоб унеможливити відновлення їх роботи, відключити ще 22 російських банки від SWIFT, запровадити санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, його дочірніх компаній та інвестиційних проєктів, а також заборонити експорт товарів до РФ на суму понад 2,5 мільярда євро на рік.